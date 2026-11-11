Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

El Presidente delegará la representación del Gobierno en el jefe de Gabinete y otros funcionarios. Su participación oficial está prevista para la despedida del Pontífice en Ezeiza, antes de su viaje a Lima.

El presidente Javier Milei no asistirá a la misa que el papa León XIV encabezará en la plaza de la Basílica de Luján durante la última jornada de su visita apostólica a la Argentina. En representación del Gobierno nacional estarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, los ministros Mario Lugones y Fabián Fernández, y el diputado nacional Sebastián Pareja.

La ausencia del mandatario responde al esquema de delegación institucional definido por el Poder Ejecutivo para acompañar las actividades litúrgicas del Pontífice en el interior del país y la provincia de Buenos Aires. La representación oficial se distribuyó entre distintos actos, luego de la participación de Milei en la misa central en la Ciudad de Buenos Aires y en audiencias privadas en la Casa Rosada.

Milei despedirá al Papa en el aeropuerto de Ezeiza

En lugar de trasladarse a Luján, el Presidente reservó su presencia para la ceremonia de despedida prevista para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Allí despedirá a León XIV, quien partirá hacia Lima, Perú, para concluir su gira sudamericana. Desde la Casa Rosada señalaron que el protocolo estableció el aeropuerto como punto final de la agenda compartida entre el mandatario y el líder de la Iglesia Católica.

Operativo de transporte para la misa en Luján

Para la misa prevista el miércoles 11 de noviembre, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y la empresa Transportes 11 de Junio SRL organizaron un operativo especial de movilidad. El objetivo es facilitar el traslado de fieles y peregrinos, con prioridad para las personas con movilidad reducida.

Las autoridades estiman que llegarán a Luján entre 3 y 4 millones de personas. De concretarse esa asistencia, la ceremonia será la convocatoria más numerosa de la visita apostólica, luego de las actividades realizadas en la Ciudad de Buenos Aires.

Colectivos y accesos habilitados en Luján

El operativo contempla refuerzos en las líneas urbanas 501 y 503 y en las interurbanas 500 y 502. Los servicios llegarán hasta el cruce de las rutas 192 y 7, cerca del acceso por la avenida Nuestra Señora de Luján. Desde ese punto, los asistentes deberán continuar a pie.

Además, la Municipalidad de Luján habilitó el ingreso a la denominada Zona 0 y a los Patios de la Basílica para organizar la ubicación de la multitud durante las horas previas a la ceremonia religiosa.