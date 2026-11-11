Mauricio Macri no asistió a la misa en Palermo, marcada por el escándalo de la carpa exclusiva. Diego Santilli representará al Gobierno nacional en la celebración que el papa León XIV encabezará en Luján, mientras Patricia Bullrich mantiene silencio.

Mauricio Macri quedó al margen de la controversia por la carpa VIP instalada en el Monumento a los Españoles durante la misa del papa León XIV. En paralelo, el Gobierno nacional designó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para encabezar la comitiva oficial que asistirá a la celebración en Luján.

El espacio exclusivo, que contó con catering y baños con aire acondicionado, generó cuestionamientos por los privilegios otorgados a un grupo reducido, mientras millones de fieles participaron de la misa sin esas comodidades. La seguridad del evento estuvo a cargo de una empresa vinculada a la familia Menem, que también intervino en las tareas de limpieza.

Macri quedó fuera del escándalo por la carpa VIP

Desde el entorno del expresidente señalaron que no hubo una cancelación de último momento: “Nunca zafó” de aparecer en esa imagen “porque con tiempo avisó que no podía estar”. También sostuvieron: “Zafar es cuando ibas a ir y no fuiste, por la razón que sea. Él nunca confirmó”.

En el PRO nacional plantearon que tanto las invitaciones como la polémica posterior son un “tema del Gobierno” y “no del partido”. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había ensayado una explicación sobre el servicio ofrecido en el espacio: “Las medialunas y los budines estuvieron de más”.

El fin de semana, Mauricio Macri asistió a la final del URBA Top 14 Copa Macro entre Newman, el club de rugby del que es simpatizante, e Hindú. Newman ganó 33 a 32 y se consagró campeón. En declaraciones posteriores, Macri resumió: “cuando uno genera un equipo, uno más uno no es igual a dos, es igual a tres. Ahí hay un plus”.

La indirecta del entorno de Patricia Bullrich

El domingo, Macri participó de la recepción ampliada al Papa en el Palacio Libertad, donde saludó a la vicepresidenta Victoria Villarruel y conversó con Santilli. Luego viajó, por lo que no estuvo en la misa de Palermo ni en la carpa que quedó bajo cuestionamiento.

Tras varios días de cruces entre Patricia Bullrich y la Casa Rosada, la senadora evitó pronunciarse sobre el episodio. Sin embargo, Juan Pablo Arenaza, legislador porteño y referente de su entorno, publicó el afiche de la película La hoguera de las vanidades, de 1990, con la frase: “Pasan los años y sigue vigente”.

La publicación no mencionó a ningún responsable, aunque las versiones apuntaron a Jorge Macri, cuestionado con frecuencia por libertarios y bullrichistas. En el entorno de la senadora interpretaron que el Gobierno optó por no profundizar la disputa: “Se asustaron”, bromearon. Bullrich participó del saludo de bienvenida al pontífice y su imagen fue incorporada, aunque más tarde, al álbum oficial del Gobierno sobre la misa.

Santilli encabezará la comitiva oficial en Luján

La Casa Rosada designó a Santilli para representar al Gobierno nacional en la misa con la que León XIV cerrará su visita a la Argentina, en Luján. El jefe de Gabinete estará acompañado por el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el diputado Sebastián Pareja.

La designación se produce después de que Santilli quedara involucrado en la polémica por la carpa VIP, debido a que firmó la contratación directa de DF Entertainment para organizar la misa de Palermo. Su presencia en Luján también adquiere relevancia política: Pareja confirmó que es el candidato de la derecha opositora bonaerense para disputar la gobernación al peronismo.

Desde el entorno de Santilli aclararon que su participación en la celebración no estará vinculada con la campaña y que no buscan politizar la visita papal. Además, sostuvieron que no consideran necesario hacer campaña mientras ocupa la Jefatura de Gabinete y tiene a su cargo una parte importante de la gestión.