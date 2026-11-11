Ante más de un millón de personas en el Monumento de los Españoles, el pontífice llamó a los jóvenes a mantenerse libres frente a los ídolos actuales y a acercarse a Cristo. También advirtió sobre la presión en las redes sociales y pidió que la Iglesia reciba a todos.

En la noche del tercer día de su visita a la Argentina, el papa León XIV se reunió con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, ante más de un millón de personas. En su mensaje, los convocó a “vayan y anuncien” y les pidió que no se arrodillen ante los ídolos de la época, entre ellos “el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”.

El pontífice también alertó sobre las conductas que pueden surgir en las redes sociales, como mentir, traicionar o humillar a otras personas para conseguir aprobación. A continuación, el texto de su mensaje a los jóvenes durante el encuentro en Palermo.

El mensaje de León XIV a los jóvenes en Palermo

Queridos jóvenes, queridos amigos: ¡Bienvenidos todos! ¡Qué alegría volver a este lugar, esta vez para encontrarme con ustedes! En el Monumento de los Españoles hay esculturas que representan cuatro grandes regiones de la Argentina: los Andes, el Chaco, la Pampa y el Río de la Plata. ¡Qué hermoso que hoy esas tierras estén representadas por tantos jóvenes! Los saludo a todos. Gracias por este caluroso recibimiento, así como por sus preguntas y testimonios. Agradezco también a Monseñor García Cuerva, Arzobispo de esta ciudad, las palabras que me ha dirigido. Hemos querido celebrar este encuentro con un signo: el fuego de nuestras velas. Escuchemos lo que nos dice Jesús: “He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo!” (Lc 12,49). Es el fuego de su amor, comunicado por el Espíritu Santo, que purifica nuestro corazón y nos hace capaces de amar. Quisiera hablarles ahora de otro fuego: el de un horno en Babilonia.

La historia de los tres jóvenes de Babilonia

El libro del Profeta Daniel (cf. 1,3-7.17-20; 2,49; 3,1-93) nos cuenta la historia de tres jóvenes: Ananías, Azarías y Misael. Vivían desterrados en aquella tierra, donde aprendieron otra lengua, recibieron nuevos nombres y encontraron un lugar en la administración del reino. Tenían un futuro por delante. Hasta que llegó el día de elegir a quién entregarían su corazón. El rey Nabucodonosor había levantado una inmensa estatua de oro y ordenó que todos se postraran ante ella. Quien no lo hiciera sería arrojado a un horno encendido. Imaginen la escena: una multitud inclinándose ante el coloso y solo tres jóvenes permanecen de pie. El rey les ofreció una última oportunidad. Bastaba un gesto para continuar tranquilamente con sus vidas. Ellos respondieron que Dios podía librarlos del fuego, pero añadieron: “Y aunque no lo hiciera” (3,18), no adoraremos aquella estatua. ¡Cuánta libertad hay en esa respuesta! No sabían lo que iba a suceder. Conocían el castigo que les esperaba, pero sabían que solo en Dios encontrarían la felicidad.

El Papa alertó sobre los ídolos de nuestro tiempo

Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales. La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno, y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos. Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias. Agustín nos ha dicho: “Hoy estoy de pie”. ¡Qué fuerza adquieren esas palabras al recordar a los tres jóvenes de Babilonia! También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado.

“Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”

Durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, el Papa Francisco pronunció unas palabras que recorrieron el mundo: “Todos, todos, todos” (Ceremonia de acogida, 3 agosto 2023). El Papa las pronunció con aquella insistencia tan suya, como quien deseaba asegurarse de que nadie se hubiera quedado sin escuchar. Quisiera inspirarme en aquellas palabras para hablar de lo que significa vivir como discípulos de Jesús: todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo. Ante todo, todos hacia Cristo. Entre ustedes hay quienes han crecido cerca de Jesús y quienes recién ahora comienzan a buscarlo; quienes llevan mucho tiempo sin rezar, se han alejado de la Iglesia o han sido heridos por personas que debieron acompañarlos. A cada uno quisiera decirle: ¡hay un lugar para ti en la Iglesia! Hay un lugar para ti con tus preguntas, con tus heridas y tu historia. Esta es también tu casa. No tienes que fingir que todo está bien ni esperar a tener la vida resuelta para acercarte. Y a ti, que crees que ya es demasiado tarde para comenzar de nuevo, quisiera decirte: ¡Bienvenido! Sin importar quién seas o qué hayas hecho, Jesucristo te conoce, te ama y quiere que estés cerca de Él. Como hemos escuchado, a Guadalupe una pregunta le cambió la vida: “¿Quién te dijo que ya es tarde?”. Quisiera repetirla esta noche a quienes creen que se han alejado demasiado y a quienes alguna vez les hicieron sentir que no había lugar para ellos en la Iglesia. ¡También a ustedes los está buscando el Señor! Recuerden a Zaqueo. Subió a un árbol para ver a Jesús y descubrió que Él también lo estaba buscando. ¡Lo llamó por su nombre y quiso hospedarse en su casa! Aquel encuentro lo llevó a reparar las injusticias que había cometido (cf. Lc 19,1-10). Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo. Que nuestras comunidades tengan siempre abiertas sus puertas; que sepan recibir a quien llega con preguntas, auxiliar a quien sufre y acompañar con paciencia a quien busca a Dios.

La escena del horno en el relato del Papa