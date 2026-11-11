El vicepresidente de Estados Unidos canceló la gira latinoamericana que tenía prevista para fines de noviembre, tras la derrota electoral republicana. La visita a Buenos Aires podría reprogramarse más adelante.

El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, suspendió el viaje que tenía previsto realizar a la Argentina a fines de noviembre. La decisión se conoció después de la derrota del Partido Republicano de Donald Trump en las elecciones legislativas y podría ser temporal: la visita a Buenos Aires no fue descartada de manera definitiva.

El funcionario planeaba llegar al país como parte de una gira por Colombia, Chile y República Dominicana. Aunque la Casa Blanca no había anunciado oficialmente el viaje, en Buenos Aires ya habían comenzado los preparativos. La suspensión total del recorrido se habría decidido por “restricciones de índole interna”.

La gira de Vance por América Latina quedó en pausa

Desde la Cancillería argentina indicaron que no tenían “confirmación de si se realizará la visita o no”. En tanto, la embajada estadounidense en Buenos Aires, encabezada por Peter Lamelas, señaló: “no tenemos nada para decir de ese tema. Nunca hubo una comunicación oficial”.

La gira también contemplaba una escala en Bogotá los días 20 y 21 de noviembre, con una reunión prevista entre Vance y el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. Desde Colombia informaron que el recorrido se había reprogramado por varias semanas, aunque no se precisó una nueva fecha.

La derrota republicana y el impacto en la agenda política

El Partido Republicano perdió el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Uno de los resultados más significativos para Vance se produjo en Ohio, estado donde desarrolló su carrera política, cuando los demócratas ganaron una banca en el Senado.

La derrota se extendió a estados de tradición conservadora, como Texas, Kansas y Carolina del Sur, en una jornada que fue caracterizada como una “ola azul”. Entre los factores de malestar electoral se mencionaron el aumento del costo de vida y la política migratoria del gobierno. Vance, por su parte, vinculó el resultado con el impacto de la guerra contra Irán, el incremento del precio del petróleo y la inflación.

Seguridad, comercio y Venezuela, entre los temas previstos

La agenda latinoamericana del vicepresidente apuntaba a avanzar en consensos sobre seguridad, comercio y el vínculo de Venezuela con la región. También incluía conversaciones sobre el llamado Escudo de las Américas, una iniciativa regional de seguridad impulsada por Trump a la que Colombia todavía no adhirió.

La Casa Blanca no informó oficialmente los motivos de la suspensión ni confirmó cuándo podría retomarse la gira. Por el momento, el viaje de Vance a la Argentina permanece sin una nueva fecha.