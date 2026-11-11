Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

La activista de 59 años había alcanzado notoriedad por las banderas críticas que exhibía desde su departamento de Recoleta, ubicado sobre el que habitaba Cristina Kirchner. En 2025 había contado que atravesaba una enfermedad grave, que luego reapareció.

Ximena de Tezanos Pinto, conocida como la "vecina de arriba" de Cristina Kirchner, murió este martes a los 59 años. La mujer se había hecho conocida por los carteles y banderas críticas que colgaba desde su departamento de Recoleta y falleció tras afrontar una complicada enfermedad.

En 2025 había contado en redes sociales que atravesaba un problema de salud grave. También había intentado incorporarse a la Legislatura porteña a través de una lista liberal y se definía como una "Ciudadana de primera soberana de sus derechos, responsable de sus actos". Además, expresaba su rechazo a las "listas sábana".

Las banderas de Ximena de Tezanos Pinto en Recoleta

La activista comenzó a llamar la atención en 2021, cuando desplegó mensajes contra el gobierno del Frente de Todos desde la ventana de su departamento, en la esquina de Juncal y Uruguay. La vivienda estaba justo encima del departamento en el que entonces vivía Cristina Kirchner.

Su primera intervención fue una banda negra en homenaje a las víctimas de la pandemia. Cuando el número de fallecidos llegó a 100.000, sumó un cartel. En 2022 exhibió una bandera argentina con la frase "#estamos hartos". Y en 2025, luego de que la Corte Suprema confirmara la condena a prisión de la expresidenta, colgó una bandera con la sentencia y la palabra "Condenada".

La enfermedad que había contado en redes sociales

En 2025, De Tezanos Pinto había relatado en un video que se había recuperado de "de un cancer en estadio IV con metástasis en huesos y pulmones". En esa publicación, acompañada por música de AC/DC, expresó: "Lo que no te mata te hace más fuerte".

Meses después, escribió: "No temo partir, porque cada día me ocupo de lo que considero importante. Canto victoria porque sane una enfermedad que avanzaba a paso fulminante. Y espero que nuestra Argentina también sane, que podamos sacarnos de encima a la runfla de corruptos que nos parasitan".

En septiembre de ese año confirmó que la enfermedad había regresado, al responder a uno de sus detractores. Días más tarde agradeció el apoyo de un seguidor y contó que estaba bien, adaptándose "a la nueva normalidad de convivir con una enfermedad crónica".

Los mensajes de despedida a la activista

Tras conocerse su muerte, su hermana, Macarena de Tezanos Pinto, la despidió en redes sociales. "Siempre fuiste fuerte, valiosa para nuestra vida", escribió. Y agregó: "Te amo y te honro. Te vamos a extrañar pero nos quedamos con muchas enseñanzas".

El abogado José Magioncalda, uno de los referentes del espacio político al que se había acercado, la recordó como una "luchadora valiente y generosa defensora de la República". También expresó: "No dudo que ya está con Dios, y que su ausencia física será ampliamente compensada con el gran ejemplo que nos deja".

El exlegislador porteño Yamil Santoro también se refirió a su fallecimiento y la describió como "una gran persona, generosa, inquieta y divertida".

Su último mensaje por el Día de la Lealtad

Crítica del peronismo, su última publicación en X fue realizada el 17 de octubre, en el Día de la Lealtad. Allí compartió una imagen del libro "¿Qué es la democracia?", de Giovanni Sartori, y se declaró "una ferviente admiradora y seguidora de las reflexiones de Hayek, definitivamente liberal".

"Hoy 17 de octubre, día de la Lealtad Peronista, quiero rescatar la primera verdad que dice que la democracia es cuando el Gobierno hace lo que el pueblo quiere. Creo que los argentinos estamos listos para poner en marcha una democracia genuina construyendo entre todos", añadió en la publicación.