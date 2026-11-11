La logística de la misa en Palermo y la Vigilia de Jóvenes costó 8.690 millones de pesos, según el contrato oficial. El pliego incluyó carpas, catering y acreditaciones VIP, mientras Nación y Ciudad dieron explicaciones sobre las invitaciones.

La organización de la misa que el papa León XIV celebró en el Monumento a los Españoles, en Palermo, y de la Vigilia de Jóvenes demandó una inversión oficial de 8.690 millones de pesos, equivalente a unos 5,7 millones de dólares. El monto figura en el contrato publicado en el portal oficial de compras del Estado.

La licitación fue tramitada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada el 14 de octubre de 2026 y adjudicada 12 días después a DF Entertainment S.A. El contrato contempla la cobertura logística integral de las dos jornadas, aunque no detalla cuánto se destinó a cada rubro.

Qué incluyó el pliego para la misa de León XIV

La documentación oficial estableció el montaje de 31 carpas para distintos usos operativos. Entre ellas se encuentra la denominada VIP 1 - Iglesia, una estructura de 30 por 40 metros equipada con climatización.

El pliego también contempló un servicio de catering para invitados VIP, diferenciado del destinado a la producción. En particular, pidió 250 servicios de coffee VIP para el día de la misa, además de 330 para las sacristías, 20 para Presidencia, 250 para el Encuentro de Jóvenes y 600 para el coro.

El documento no precisó el menú y describió el pedido como “bebidas frías y calientes, alimentos y demás productos que determine la Unidad Requirente”. También requirió la acreditación anticipada de hasta 4.000 participantes VIP y la instalación de baños VIP, separados de los sanitarios químicos comunes.

La explicación del Gobierno sobre la carpa VIP

Desde la Casa Rosada sostuvieron que “no hay ninguna contratación VIP” y explicaron que, de las 31 estructuras, tres estaban destinadas a recepción: una para autoridades, otra para la Iglesia y una tercera para la prensa. Según indicaron, “las tres carpas tuvieron las mismas prestaciones en cuanto a catering de comida, bebida y demás. Lo cual es algo normal y lógico en eventos de este estilo, que albergan tanta gente y que van a tener una cobertura a nivel internacional”.

Sin embargo, el pliego no presenta esa división. La documentación menciona una “carpa VIP” y catering para “invitados VIP”, sin identificar a la prensa ni a las autoridades políticas en general, con excepción de los 20 servicios asignados a Presidencia.

El documento, además, pidió otras tres carpas vinculadas con la Iglesia: una para la sacristía de León XIV, otra para su séquito y una tercera para arzobispos y obispos. Esas estructuras aparecen diferenciadas de la carpa “VIP 1 - Iglesia”. El pliego parece distinguir así a un grupo de unos 4.000 invitados VIP de la carpa específica en la que finalmente estuvieron 250 figuras del espectáculo.

Las invitaciones de Nación y de la Ciudad

Fuentes de la Casa Rosada afirmaron que el Gobierno nacional invitó al “Gabinete completo, cada uno con un familiar o una persona que quisiera invitar, secretarios de Estado, diputados, senadores, legisladores por la Ciudad, gobernadores, miembros de la Corte, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Nacional”. También aseguraron: “Los famosos no corren por cuenta nuestra”.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que tuvo a disposición 250 lugares para funcionarios, familiares e invitados especiales, y que las demás invitaciones estuvieron a cargo de Nación y de la Iglesia. Consultado sobre si entre esos lugares hubo personalidades del espectáculo, el GCBA decidió no difundir la lista de invitados.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió la instalación de las estructuras al señalar que “la decisión era tener carpas porque hubo varias”. También explicó que hubo espacios para integrantes de la Iglesia, trabajadores del evento y el coro, entre otros, para que pudieran refrescarse.

“Evidentemente, revisando todo lo que se hizo en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no hubiera puesto eso”.

Con esa frase, Macri reconoció que el catering fue excesivo, aunque consideró que las carpas respondieron a las necesidades de una organización que involucró a miles de personas.