Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

Las obras se realizaron en los diques La Higuera y Tacanas para optimizar la captación y distribución de agua. Buscan sostener el abastecimiento de comunidades y productores de distintas zonas de la provincia.

El Gobierno de Tucumán realizó tareas de recuperación y mantenimiento en los diques La Higuera y Tacanas para mejorar la captación y distribución de agua. Las intervenciones apuntan a sostener el abastecimiento para comunidades y productores de distintas zonas de la provincia.

Los trabajos fueron supervisados por el secretario de Producción, Eduardo Castro, y el director de Recursos Hídricos, Jorge Carrero Valenzuela, quienes recorrieron ambas instalaciones.

Dique La Higuera: recuperaron compuertas y mecanismos de captación

En La Higuera se reacondicionaron de manera integral las compuertas y los mecanismos de captación. La recuperación permitirá regular la toma de agua y controlar su ingreso a los canales de riego, que abastecen a la localidad de Choromoro y a productores de Benjamín Paz.

Además, se reparó la vivienda destinada al guardián del dique, que había sido vandalizada. La intervención restableció las condiciones necesarias para que pueda cumplir sus funciones y cuidar las instalaciones.

Dique Tacanas: limpieza de canales y refuerzo de la estructura

En el dique Tacanas, las tareas se concentraron en el sistema que capta agua del río Tacanas y la distribuye entre productores de distintos sectores de San Pedro de Colalao, San Fernando, Zárate Sud y El Simbolar.

El mantenimiento incluyó la limpieza integral del canal de riego para mejorar la conducción y distribución del recurso destinado a la producción. También se construyó un murallón de piedra para reforzar la estructura de contención contigua al canal.

La obra busca proteger las instalaciones ante posibles crecientes del río y prevenir roturas como las registradas el año pasado, cuando aumentó el caudal.

Un plan para mantener la infraestructura hídrica provincial

Las intervenciones forman parte de un plan general de mantenimiento de la infraestructura hídrica de Tucumán. El objetivo es optimizar los sistemas de captación y distribución, preservar las instalaciones y sostener el suministro de agua para las comunidades y los productores.