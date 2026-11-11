El 84% de los consultados cree que el gobierno es corrupto y la mayoría considera que va en la dirección equivocada. En un ballotage, Kicillof se impondría a Milei por 42 a 39.

Milei prometió limpiar la casta y terminó visto como un corrupto: pierde el ballotage con Kicillof 42 a 39 y el 84% cree que su gobierno es corrupto

Javier Milei llegó a la presidencia con la motosierra, el discurso anti-casta y la promesa de déficit cero. Entró jugando con la decepción de la gente, con el cansancio acumulado contra el peronismo y con una imagen de outsider que iba a barrer con todo. Dos años después, la encuesta de la consultora Mide —realizada entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre sobre 1911 casos— lo devuelve como un político más gastado que aquello que decía combatir.

Los números son brutales. El 84% de los consultados cree que el gobierno es corrupto: un 45% sostiene que hay más corrupción que en los gobiernos anteriores, un 39% admite que hay corrupción aunque la ve menor, y apenas un 9% niega que exista bajo la gestión libertaria. El tipo que prometió terminar con la casta quedó pegado al mismo estigma que juró enterrar.

Y la cosa no termina ahí. El 62% dice que el gobierno va en la dirección equivocada contra un 38% que lo ve por el rumbo correcto. La gestión es mala o muy mala para el 55%, buena o muy buena solo para el 31%, y un 14% la califica de regular. El 45% ya se declara netamente opositor, un 22% no está ni a favor ni en contra, y el apoyo a Milei se sostiene apenas en un 30%. Su techo electoral, sumando a los que lo votarían seguro y a los que podrían llegar a votarlo, llega al 41%, un número que no le alcanza ni para soñar con una segunda vuelta.

Porque en el ballotage la encuesta es letal: Kicillof le gana 42 a 39. El gobernador bonaerense, además, es el opositor mejor posicionado con el 27% de intención de voto, empatado con el 27% que directamente dice que «no hay un líder claro». Cristina Kirchner queda atrás con el 21%. En la confrontación depurada, Milei saca 30%, Kicillof 21%, Bullrich 12%, Bregman 7%, Massa 6%, Hadad 2% y Pichetto 1%.

El dato que remata la ironía: el 49% teme más a un nuevo gobierno libertario que a un retorno del PJ, mientras que el 44% piensa lo contrario. El peronismo, ese que Milei decía haber sepultado, ya no asusta tanto como el propio oficialismo. La gente lo percibe corrupto, no llega a fin de mes —al punto que el Presidente negó que haya argentinos que no llegan y calificó de «pelotudez» el estudio que lo demostraba— y ya no tolera el personaje. Milei ganó la elección, perdió la calle y ahora la encuesta le avisa que, si hoy fuera el ballotage, lo pierde.