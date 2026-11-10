En su tercer día en el país, el Papa recordó a Francisco, al Cura Brochero y a Mamá Antula. También reclamó respuestas ante el hambre, la falta de trabajo, la enfermedad y la falta de vivienda digna.

En su tercer día en Argentina, el papa León XIV recordó a su predecesor, Francisco, y a referentes de la Iglesia local como el Cura Brochero y Mamá Antula. Durante una misa en la Catedral de Córdoba, pidió a los religiosos que sueñen con una Iglesia que llegue a todos los rincones y advirtió sobre las necesidades sociales que requieren respuestas.

“Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lio, como les pidió su paisano Francisco, un lío que los lleve a todos los rincones”, expresó ante obispos, religiosos y seminaristas. También recordó que Francisco, a quien definió como “un jesuita argentino”, “llevó consigo la riqueza de la espiritualidad”.

León XIV reclamó respuestas ante las urgencias sociales

El Pontífice retomó una reflexión de su antecesor sobre la atención espiritual a las personas pobres: “Franicso decía: la peor discriminacion que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”, recordó.

Además, planteó que la misión de la Iglesia no debe confundirse con la de otras organizaciones. “La Iglesia no es un negocio ni una agencia humanitaria, ni una ONG. La iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y su evangelio”, afirmó.

León XIV también pidió a los seminaristas que “aprendan a mirar con los ojos de dios y a dejarse evangelizar por su pueblo”, y sostuvo que “quien menos tiene también puede enseñar mucho”.

El Papa mencionó el hambre, el trabajo y la vivienda

En su mensaje, enumeró distintas problemáticas que afectan a la población y convocó a comprometerse con ellas. “El hambre, las injusticias apremian y reclaman una respuesta. Tambien la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o una vivienda digna. La caridad cristiana se compromete seriamente con todo ello”, señaló.

El Papa evocó también a Mamá Antula y al Cura Brochero, dos figuras de la Iglesia argentina reconocidas por su cercanía con la gente y su vocación de servicio. Sobre Brochero, recordó que, “ciego y enfermo de lepra seguía sirviendo a su pueblo”. De Mamá Antula dijo: “Mamá Antula llegó desclanza y con un crucifijo, pero eso solo le bastó”.

El recuerdo de Ceferino Namuncura

En su homilía, León XIV nombró además a Ceferino Namuncura, joven seminarista de origen mapuche-criollo que viajó a Buenos Aires a principios del siglo XX para estudiar en la Iglesia y murió de tuberculosis antes de cumplir 19 años.

“Murió antes de cumplir 19 años, no tuvo tiempo de envejecer, pero sí de dejar bien claro para quien quería vivir”, afirmó. Como cierre, convocó a los religiosos a llevar el mensaje cristiano por todo el país: “Dios sigue derramando su gracia y quiere contar con ustedes para hacerla llegar de La Quiaca hasta Ushuaia y hasta el último rincón de la tierra”.