El Papa recibió a Débora Koraj, referente de un barrio popular, quien le entregó una carta sobre el recorte de las políticas de integración sociourbana. El documento advierte que más de 700 obras están frenadas y que miles de familias esperan mejoras habitacionales.

El papa León XIV recibió en una audiencia privada a Débora Koraj, referente del barrio 12 de Septiembre de Córdoba, quien le planteó su preocupación por el desfinanciamiento de las políticas de vivienda durante el Gobierno de Javier Milei. En la carta que le entregó, advirtió que más de 700 obras están paralizadas y que miles de familias esperan condiciones dignas para vivir.

El encuentro se realizó después de la misa celebrada esa mañana en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Koraj participó junto a personas de distintos sectores populares en representación de la Mesa Nacional de Barrios Populares.

El reclamo por las obras de integración sociourbana

En el documento, la referenta expuso el impacto del ajuste en las políticas de integración sociourbana, afectadas desde 2023. Según la carta, desde diciembre de ese año se profundizó el desfinanciamiento y quedaron detenidas más de 700 obras que estaban en ejecución.

El escrito también señala que 11.000 mujeres vieron interrumpido el programa Mi Pieza, destinado a mejorar sus viviendas, y que 728 barrios quedaron sin relevar. La presentación sostiene que el reclamo no es una discusión técnica o administrativa, sino que implica el incumplimiento de una ley vigente y un retroceso en derechos.

Querido León, detrás de cada obra paralizada hay familias que siguen esperando el agua, viviendas con riesgo de incendio, vidas en peligro, calles que todavía se inundan y trabajadores de la economía popular que perdieron la posibilidad de seguir construyendo sus propios barrios.

La experiencia de Débora Koraj en la audiencia

Tras el encuentro, Koraj contó que pudo compartir con el Papa su experiencia cotidiana y la de sus compañeros. “Pude contarle que soy una vecina que la sigo luchando y peleando todos los días. Él me bendijo, y en esa bendición sentí que lo hacía con cada uno de mis compañeros, que estamos día a día luchándola, sobre todo cuando no llegamos a fin de mes, cuando estamos endeuados”, expresó.

También describió el gesto del pontífice durante la audiencia: “Sentir ese apretón de manos, fue como un 'estoy acá, los estoy escuchando, sigo acá con ustedes', sentí eso, me sentí escuchada”. Para la referente, quienes gobiernan deberían aprender de esa disposición a escuchar: “Que los que nos gobiernan y toman decisiones por nosotros aprendan de él, que bajó para escucharnos”.

El mensaje de León XIV sobre tierra, techo y trabajo

Un día antes, durante un discurso en la sede de la Unión Católica Argentina (UCA), León XIV se había referido a la situación social y a las llamadas tres T: tierra, techo y trabajo. El Papa destacó el uso responsable de la tierra, el acceso a la vivienda como derecho humano y el trabajo como ordenador social de la obra de Dios.

Al recordar una consigna de su antecesor, Francisco, afirmó: “Muchas veces mi antecesor, el papa Francisco, indicó a las tres T como exigencia de la justicia social: tierra, techo y trabajo”. También advirtió que el trabajo no debe convertirse en una herramienta de explotación y que, cuando “el dominio de unos pocos es la ley”, los trabajadores son valorados solo por su rendimiento.

León XIV resumió su planteo con una definición sobre el rol de la economía: “La economía al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. Para Koraj, la posición del Papa representa una fuente de esperanza y retoma una de las principales banderas de los sectores populares: tierra, techo y trabajo.