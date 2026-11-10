El Presidente delegó la representación del Gobierno en Karina Milei, quien encabezó la comitiva oficial. La ausencia se produjo tras los mensajes del Pontífice sobre justicia social y sectores vulnerables, en contraste con el discurso libertario.

El presidente Javier Milei no viajó a Córdoba para participar de la misa central que el papa León XIV encabezó este martes. En su lugar, la representación del Poder Ejecutivo quedó a cargo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien lideró la comitiva oficial.

La decisión se tomó luego de las primeras intervenciones públicas del Pontífice en el país. Sus referencias a la justicia social, el valor de la comunidad y la atención de los sectores vulnerables contrastaron con los postulados del modelo libertario y el discurso habitual de la Casa Rosada.

Los mensajes del papa León XIV y el contraste con el Gobierno

Desde el inicio de la visita, las palabras de León XIV marcaron una distancia conceptual respecto de las prioridades económicas del Gobierno. La defensa del pensamiento social de la Iglesia y las referencias al legado de Francisco también se apartaron del relato oficial.

En particular, el Papa destacó la justicia social como un pilar de la convivencia y llamó a no dejar de lado a las personas más desprotegidas. En el entorno presidencial, esos mensajes fueron considerados una fuente de incomodidad y, ante el impacto político de la ceremonia, primó la decisión de evitar una mayor exposición pública del jefe de Estado.

Karina Milei encabezó la delegación oficial en Córdoba

Para cumplir con el protocolo sin que el Presidente participara de la foto institucional ni de los pasajes más críticos de la homilía, el Gobierno envió una comitiva reducida, encabezada por la hermana de Milei y compuesta también por ministros del Gabinete nacional.

La delegación ocupó el sector institucional dispuesto para la ceremonia. Desde Balcarce 50, la ausencia presidencial fue vinculada a cuestiones de agenda interna, en un contexto de frialdad institucional con la comitiva vaticana.

La agenda de Javier Milei para este martes

De acuerdo con fuentes oficiales, Milei tenía previsto visitar por la tarde a los integrantes del Comando Unificado de Control, encargado del seguimiento de los operativos desplegados por la visita papal. El encuentro se realizaría en la sede del Ministerio de Seguridad.