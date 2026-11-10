Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

Durante una misa multitudinaria en Córdoba, el Papa mencionó al cura Brochero y a Mama Antula como ejemplos de la religiosidad argentina. También rindió homenaje a santos y beatos del país.

En una misa multitudinaria en Córdoba, el papa León XIV dedicó parte de su homilía a recordar a santos y beatos argentinos. Ante cientos de miles de fieles, destacó a figuras que, según expresó, dejaron una huella en la historia de la fe del país.

Los santos argentinos mencionados por León XIV

El Pontífice nombró de manera explícita al cura Brochero y a Mama Antula. “En Argentina vivieron hombres y mujeres como el cura Brochero y Mama Antula, por poner solo dos ejemplos”, afirmó durante la celebración.

Luego, el Papa extendió el homenaje a otros santos y beatos argentinos. El mensaje puso el foco en quienes entregaron su vida por el prójimo y en el legado que dejaron para la comunidad religiosa.