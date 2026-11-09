El arzobispo de Buenos Aires agradeció al papa León XIV durante una misa multitudinaria y expuso las dificultades sociales que atraviesan las familias. Su trayectoria pastoral y sus críticas al gobierno de Javier Milei.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, agradeció al papa León XIV durante la multitudinaria misa celebrada este lunes en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Ante más de 21 millones de fieles, destacó el valor de las palabras del pontífice en medio de la crisis social y económica que atraviesa el país. “Su mensaje, Santo Padre, nos llena de esperanza”, señaló.

En sintonía con el discurso de León XIV, que incluyó planteos incómodos para el Gobierno nacional, García Cuerva llevó el mensaje a las dificultades de la vida cotidiana. “La buena noticia de Jesucristo es un bálsamo para las heridas de las familias argentinas, los problemas económicos, la violencia doméstica, los niños, adolescentes y jóvenes afectados por distintas adicciones como la droga y el juego”, afirmó.

El mensaje de García Cuerva sobre la crisis social

El arzobispo también se refirió a la situación de los adultos mayores que viven en soledad y tienen dificultades para llegar a fin de mes. “Los abuelos solos, mucho dolor, pero también mucha fortaleza para enfrentar las dificultades”, expresó. Además, presentó a la Sagrada Familia de Nazaret como un modelo de amor, unidad y fe frente a las adversidades.

En sus primeras palabras en el país, León XIV sostuvo que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. También pidió que “el crecimiento alcance, también, a quienes encuentran mayores dificultades”, en un contexto en el que la economía entró en recesión.

Las críticas del arzobispo a las políticas de Milei

Abogado y formado en la diócesis de San Isidro junto al obispo Jorge Casaretto, García Cuerva mantuvo una postura crítica frente a las políticas del gobierno de Javier Milei. En julio pasado, pidió reforzar el compromiso con quienes padecen “el agobio de la falta de trabajo y la aflicción de la pobreza”.

Durante una homilía en una iglesia del barrio porteño de Belgrano, afirmó: “No queremos ser indiferentes, no queremos que nos ganen la crueldad y el individualismo”. También lamentó “el dolor de los enfermos, la soledad de nuestros abuelos, el sufrimiento de quienes están a la intemperie en las calles de la ciudad”.

Un informe de la Universidad Nacional Torcuato Di Tella contrastó las cifras de pobreza del INDEC y registró un aumento durante el primer trimestre de 2026. De acuerdo con esa estimación, la pobreza habría llegado al 30 por ciento en el semestre de octubre de 2025 a marzo de 2026, dos puntos por encima del 28 por ciento registrado entre julio y diciembre.

El Tedeum y el cuestionamiento al ajuste

Días después, el arzobispo pronunció una homilía durante el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, en la que cuestionó la indiferencia del Gobierno frente al deterioro social y el “internismo” político que, según planteó, aleja a los dirigentes de la realidad de la población.

Con la parábola del buen samaritano como eje, describió un escenario en el que la búsqueda del equilibrio de las cuentas públicas puede dejar de lado la sensibilidad hacia quienes más necesitan ayuda. “Lo que gastes de más no siempre es sinónimo de derroche y despilfarro. Es invertir en los más débiles”, sostuvo, en una crítica al superávit fiscal y al ajuste sobre los sectores vulnerables.

La trayectoria de Jorge García Cuerva en la Iglesia

Nacido en Río Gallegos en 1968, García Cuerva es hijo de Jorge Antonio García Cuerva, odontólogo y militar retirado de la Fuerza Aérea, y de Graciela García Cuerva, maestra. Es el mayor de cinco hermanos de una familia porteña de clase media que vivió durante algunos años en la capital de Santa Cruz. Un primo hermano de su padre, Gustavo Argentino García Cuerva, era piloto y murió en la Guerra de Malvinas.

En noviembre de 2017 fue nombrado obispo auxiliar de Lomas de Zamora, una diócesis marcada por las postergaciones sociales. Antes había trabajado durante casi 15 años en la parroquia Nuestra Señora de la Cava, en Béccar, y conocido de cerca la realidad de los barrios de emergencia. En enero de 2019 fue designado obispo de Río Gallegos.

En julio de 2021, el papa Francisco lo incorporó al Dicasterio para los Obispos, organismo del Vaticano que interviene en la selección de nombramientos episcopales, con el propósito de sumar la perspectiva de la experiencia pastoral. Allí conoció al cardenal Robert Francis Prevost, entonces prefecto del organismo y actual papa León XIV.

García Cuerva asumió como arzobispo de la arquidiócesis primada en julio de 2023, a los 55 años. Por su edad, se proyectaba que tendría un ministerio pastoral prolongado en Buenos Aires y una influencia sostenida en la Iglesia argentina. Los obispos ejercen su ministerio hasta los 75 años, edad en la que el cardenal Poli presentó su renuncia como arzobispo porteño.

En los últimos dos años, García Cuerva mantuvo una línea cercana a la del papa Francisco y defendió la figura de Bergoglio. También cuestionó las disputas políticas que, a su juicio, profundizan la división en el país, una fractura que prefiere definir como una “herida que sangra en las entrañas del pueblo”.