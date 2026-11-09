La entidad alertó que el cupo de acreditaciones para la misa en el Monumento a los Españoles habría bajado de 1.600 a 300. Periodistas que tenían confirmación quedaron sin acceso a la zona de prensa.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció dificultades para que periodistas de distintos puntos del país puedan acreditarse y cubrir la visita del papa León XIV a la Argentina. Según la organización, algunos trabajadores de prensa recibieron una confirmación previa, pero al llegar al evento les informaron que no podrían ingresar como periodistas y que deberían permanecer entre el público.

La situación afecta incluso a profesionales que viajaron desde distintas provincias para realizar la cobertura. FOPEA expresó su preocupación por los obstáculos y reclamó una respuesta urgente de las autoridades nacionales y de los responsables de la organización.

FOPEA alertó por la reducción de acreditaciones para la misa

De acuerdo con la información recibida por la entidad, el cupo de acreditaciones se había previsto inicialmente en 1.600 lugares, pero se habría reducido a apenas 300. El cambio dejó afuera a numerosos periodistas que ya contaban con una confirmación para trabajar en el evento.

El periodista Rodrigo Miró, quien tenía acreditación para cubrir la misa en Palermo, afirmó que al llegar le comunicaron que no podría ingresar. “Mucha bronca ahora con el sistema de acreditaciones para la misa del Papa en el Monumento a los Españoles. Nación recortó a un listado enorme de medios de todo el país, que ya estaban acreditados y ahora no tienen acceso”, expresó.

El reclamo del Foro de Periodismo Argentino

En un comunicado dirigido a las autoridades nacionales y a los organizadores de la visita papal, FOPEA pidió que el problema se resuelva durante las próximas horas y se garanticen las condiciones para la cobertura periodística.

“FOPEA alerta sobre las dificultades que enfrentan periodistas de todo el país para acreditarse en la cobertura de la visita del Papa. Pese a contar con una confirmación previa para acreditarse, al llegar se les informa que no podrán acceder como prensa y que deberán permanecer entre el público”.

“Muchos atravesaron el país para realizar la cobertura. Según la información recibida, el cupo previsto de 1.600 acreditaciones se habría reducido a 300”.

“FOPEA exhorta a las autoridades nacionales y a los responsables de la organización a resolver urgentemente esta situación y garantizar las condiciones para la cobertura periodística en las próximas horas”.

Periodistas señalaron versiones cruzadas en el ingreso

En otro mensaje publicado en sus redes sociales, Miró denunció que los periodistas acreditados recibían respuestas contradictorias al llegar al predio de Palermo. Según sostuvo, la Conferencia Episcopal Argentina y Presidencia se responsabilizaban mutuamente por el inconveniente.

“Como en el cuento de la buena pipa: DF dice que hubo sobre acreditación de periodistas, Presidencia carga la responsabilidad en la Conferencia Episcopal y la UCA. Hay unos 400 colegas sin acceso a zona de prensa, aún estando acreditados”, afirmó Miró.