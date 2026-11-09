La primera misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles alcanzó un pico de 28,6 puntos de rating, equivalente a un potencial de 5.736.929 personas. La cifra superó por más de siete puntos el máximo de la última apertura de sesiones encabezada por Javier Milei.

La primera misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Palermo, registró un pico de 28,6 puntos de rating. La medición equivale a un alcance potencial de 5.736.929 personas y superó los niveles de audiencia de las últimas transmisiones oficiales del presidente Javier Milei.

El rating de León XIV superó el pico de Milei

El resultado de la ceremonia religiosa contrastó con los números de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso del 1 de marzo de 2026. En esa transmisión, el discurso del jefe de Estado tuvo un piso previo de 20,3 puntos y llegó a un máximo de 21,3 puntos.

El promedio de la emisión fue de 10,5 puntos en siete canales de aire. Así, el pico de la misa de León XIV quedó 7,3 puntos por encima del máximo alcanzado por la presentación presidencial.

La audiencia de la apertura legislativa también cayó en 2025

La comparación con las mediciones del año anterior muestra una cifra menor para la transmisión presidencial. En la apertura legislativa del 1 de marzo de 2025, el consolidado de canales de aire y cable registró un pico máximo de 17 puntos de rating.