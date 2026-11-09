Durante una misa multitudinaria en Palermo, un joven pidió a los gobernantes que garanticen empleo digno y paz. León XIV centró su homilía en el valor de la familia y también se emocionó al escuchar el testimonio de una residente del Cottolengo Don Orione.

Un joven llevó un mensaje dirigido a los gobernantes durante la misa que el papa León XIV celebró el lunes 9 de noviembre de 2026 en Palermo. Desde el altar, pidió que las autoridades promuevan la justicia y el desarrollo, y aseguren trabajo digno para todos, ante funcionarios del Gobierno nacional ubicados en la primera fila.

La reflexión fue recibida con aprobación por el pontífice, que profundizó sobre la situación social durante su homilía. La celebración se realizó en el Monumento a los Españoles y convocó a más de dos millones de fieles.

El pedido por empleo digno y justicia para la Argentina

La solicitud leída durante la misa expresó: "Por nuestra nación y sus gobernantes, para que inspirados en la búsqueda de la justicia, promuevan el desarrollo de cada persona dando una garantía de paz y aseguren un trabajo digno para todos".

En su homilía, León XIV presentó a la familia como un pilar de los valores sociales y espirituales del país. También se refirió a las consecuencias del trabajo precario, las adicciones y las crisis sociales que afectan a la población argentina.

León XIV destacó el rol de la familia en la sociedad

El Papa sostuvo que la historia y la cultura argentinas encontraron en la familia una fuente de valores fundamentales. Entre ellos, mencionó la transmisión de la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a las personas mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada.

"La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo. En su tierra, lugar de encuentro de culturas y de etnias diferentes, la familia ha sido la realidad donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada".

Además, llamó a no aceptar las voces que consideran superada a la familia cristiana. "No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época", expresó.

La emoción del Papa ante el testimonio de Marta

Durante la mañana, en el marco de su visita oficial a la Argentina, León XIV estuvo en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde escuchó a residentes de la institución. El encuentro lo emocionó especialmente el relato de Marta Griselda Torres, una mujer con parálisis cerebral.

Torres le leyó una carta personal al pontífice y le entregó un libro escrito por ella, en el que cuenta su historia. En su testimonio relató que vive desde hace muchos años en el Cottolengo, que nació con una parálisis cerebral que le impide caminar y ver, y que su padre y sus hermanos se hicieron cargo de ella después de que su madre se fuera de su casa.