Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

El Presidente protagonizó un distendido intercambio de abrazos y besos con funcionarios y dirigentes de su espacio durante la misa celebrada en el Monumento de los Españoles.

El presidente Javier Milei protagonizó un distendido momento durante la misa encabezada por el papa León XIV en el Monumento de los Españoles. En la primera fila de autoridades, el tradicional saludo de la paz dio lugar a abrazos y muestras de afecto entre integrantes del Gobierno.

El saludo de la paz de Milei con sus funcionarios

Ubicado en el sector de honor reservado para las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, Milei compartió cálidos gestos con funcionarios de su Gabinete y dirigentes de su espacio político.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario intercambió abrazos y besos con el canciller Pablo Quirno y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes se encontraban a pocos metros, dentro del dispositivo protocolar dispuesto en Palermo.

Un momento distendido durante la misa en Palermo

El intercambio entre las autoridades nacionales ocurrió en un clima festivo y distendido en el área institucional, mientras el Santo Padre continuaba con los ritos eucarísticos en el escenario principal instalado sobre la avenida del Libertador.