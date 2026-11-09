Durante sus intervenciones en la Argentina, el pontífice llamó a fortalecer la escucha democrática, poner la economía al servicio de las personas y atender a los sectores vulnerables. Sus planteos contrastaron con políticas y posiciones defendidas por el gobierno de Javier Milei.

Las palabras del papa León XIV durante su visita a la Argentina plantearon una serie de contrastes con el ideario del gobierno de Javier Milei. En sus intervenciones, el pontífice se refirió a la convivencia democrática, el ejercicio de la autoridad, la protección de las personas vulnerables y los desafíos de la inteligencia artificial.

La visita puso esos planteos en primer plano ante el Presidente y funcionarios de su administración, entre ellos Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Milei acompañó los discursos con aplausos y mantuvo una actitud formal durante los actos.

León XIV llamó a fortalecer la democracia y el diálogo

En una intervención en el Palacio Libertad, el Papa sostuvo que “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública, en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quién piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”.

También vinculó la autoridad con la responsabilidad de atender al conjunto de la sociedad. “La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio, cuando sabe mirar más allá de lo inmediato y cuando pone sus capacidades al cuidado de aquello que pertenece a todos. Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado, y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, expresó.

Economía, trabajo y atención a los sectores vulnerables

En su discurso, León XIV pidió prestar atención a quienes atraviesan mayores dificultades y señaló a las familias, las personas que buscan empleo y los adultos mayores. “Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad. Y quienes aún trabajando tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar”, afirmó.

El pontífice sintetizó su postura sobre la actividad económica al decir que “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. Además, convocó a “robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”, áreas que atraviesan recortes y debates presupuestarios en la Argentina.

Durante una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, el lunes, también se refirió a la inclusión de las personas con discapacidad. “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, afirmó.

El Papa advirtió sobre los desafíos de la inteligencia artificial

León XIV dedicó otro tramo de sus intervenciones al avance tecnológico y a las responsabilidades que implica su aplicación. “Los rápidos avances tecnológicos abren, a su vez, posibilidades que hace pocos años apenas podían imaginarse. Plantean también interrogantes de gran alcance, especialmente en relación con la inteligencia artificial. La medicina, la educación, la producción y la investigación cuenten hoy con instrumentos capaces de transformar profundamente la vida humana. Estos avances exigen considerar las consecuencias de su aplicación y las responsabilidades de quienes deciden cómo utilizarlos. El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura”, señaló.

Sus mensajes contrastaron con la postura del Gobierno, que promueve una amplia libertad para el desarrollo de la inteligencia artificial y busca posicionar a la Argentina como destino para inversiones tecnológicas. Las diferencias también alcanzan las políticas sociales y económicas, aunque el aborto constituye una excepción en ese contrapunto, ya que la legislación vigente en el país fue aprobada años atrás.

Frente a los planteos del pontífice, Milei optó por mantener la formalidad durante los actos y no respondió de manera directa a las críticas implícitas que algunos de sus mensajes podían representar. La visita papal tenía previsto concluir el miércoles, tras tres días de actividades en el país.