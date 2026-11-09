En su primer discurso en el país, el Papa pidió diálogo y unidad, pero también planteó demandas sobre empleo, economía, educación y discapacidad. Javier Milei lo escuchó junto a gobernadores, legisladores y jueces de la Corte Suprema.

El papa León XIV pronunció su primer discurso en el país ante la dirigencia política reunida en el Palacio Libertad. Durante 27 minutos, y con transmisión por cadena nacional, llamó a construir concordia y bien común, aunque también puso el foco en asuntos sensibles para el gobierno de Javier Milei, como el empleo, los ingresos familiares, las universidades y la situación de los jubilados.

El encuentro reunió al Presidente, su Gabinete, los gobernadores, integrantes de la Corte Suprema y legisladores nacionales. En su mensaje, el Pontífice retomó palabras de su antecesor, el papa Francisco, y sostuvo que las diferencias pueden convertirse en una oportunidad para el diálogo.

León XIV pidió respuestas para quienes sufren la crisis

“La historia enseña cuánto puede crecer un pueblo cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro”, afirmó. La convocatoria a la unidad evocó el tono de las visitas de Juan Pablo II a la Argentina, en 1982 y 1987.

Más adelante, León XIV aludió a las familias atravesadas por la incertidumbre, a quienes buscan trabajo y a las personas mayores. También mencionó a quienes, pese a tener empleo, no logran cubrir las necesidades de sus hogares.

“Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad. Y quienes aún trabajando tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar”.

El Papa planteó que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía” y pidió que el crecimiento alcance a quienes enfrentan mayores dificultades. Sus palabras se pronunciaron en un contexto en el que la economía ingresó en recesión.

Universidades, discapacidad e inteligencia artificial

El discurso también incluyó un llamado a fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación. León XIV reclamó, además, que se garantice la dignidad ante la enfermedad, la dependencia y la discapacidad, sectores afectados por las políticas de ajuste del Gobierno.

Al retomar planteos de su encíclica Magnifica Humanitas, el Pontífice advirtió sobre los desafíos asociados a la inteligencia artificial y a los rápidos avances tecnológicos. También sostuvo que los pueblos originarios preceden al nacimiento de la Nación y reclamó una ecología auténticamente humana.

Entre los pasajes que recibieron aplausos del oficialismo, León XIV pidió cuidar la vida desde sus primeros instantes y combatir el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de armas y drogas, y la corrupción.

La respuesta de Milei y una postal de unidad política

Milei aplaudió durante las referencias a temas que generaron reacciones entre los sectores opositores presentes, aunque lo hizo con gestos moderados. Antes del discurso papal, el Presidente había hablado durante 12 minutos y afirmó: “es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”.

También definió a Francisco como “una figura excepcional, que con su humanidad nos inspiró a todos” y como “el argentino más importante de la historia”, en referencia al Papa fallecido, a quien había insultado en el pasado. En esta ocasión, Milei hizo menciones directas a la fe católica y destacó el papel de Fray Mamerto Esquiú en la elaboración de la Constitución.

El mandatario sostuvo que “las Sagradas Escrituras son la gran escuela moral de nuestra civilización occidental” y recurrió a la parábola de los dos cimientos para cuestionar al populismo. En esa historia, un hombre construye su casa sobre arena con rapidez, pero el río la derrumba; otro, con más paciencia, edifica sobre roca.

La jornada también propició encuentros entre dirigentes que no compartían un mismo espacio desde hacía meses. Por invitación del Gobierno nacional asistieron los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño. Fue la primera vez que Milei y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, coincidieron desde marzo de 2025, durante el operativo por las inundaciones en Bahía Blanca.

También estuvieron juntos el Presidente y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien fue invitada por el Gobierno. Según trascendidos, la convocatoria buscaba evitar una posible reunión bilateral entre ella y el Papa en la Nunciatura Apostólica. Durante el acto, Villarruel saludó de mano a León XIV cuando el Pontífice bajó del escenario. Fue el primer encuentro público entre los integrantes de la fórmula presidencial desde el acto por el Día de la Bandera en Rosario, al que la Vicepresidenta había sido invitada por el gobierno de Santa Fe.