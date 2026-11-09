Durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, el Papa sostuvo que la inclusión de las personas con discapacidad es un parámetro para medir el progreso de una nación. El mensaje se produjo en medio del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

En el inicio de su segundo día en Argentina, el papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown. Allí llamó a defender la dignidad de las personas con discapacidad y planteó que la forma en que una sociedad las recibe también permite medir su desarrollo.

“El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, afirmó el Pontífice. Sus palabras fueron pronunciadas en un contexto marcado por el ajuste del gobierno de Javier Milei y el debate sobre las políticas destinadas a este sector.

El mensaje de León XIV sobre discapacidad e inclusión

Durante el encuentro, León XIV sostuvo que las personas con discapacidad no representan una carga para la sociedad. “Quisiera hay afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que realmente es importante en la vida”, expresó.

El Papa también instó a la Argentina a “hacer grandes gestos de caridad” hacia las personas con discapacidad y necesidades especiales. Al referirse al hogar, señaló: “Hay lugares, como este hogar, en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y, hasta podríamos decir, en el aire que se respira”.

La visita al Cottolengo Don Orione y el homenaje a Francisco

León XIV vinculó la experiencia del hogar con la vida de Jesús: “Jesús vivió en lugares donde respiró el aire de la caridad; allí experimentó el amor de una familia, la integración en una comunidad y la amistad fraterna”.

Además, advirtió que “los valores de la dignidad, integración y amistad fraterna que distinguen a lugares como este tienen mucho que decir de nuestras sociedades, a menudo llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto a la apariencia física”. Luego reiteró que “el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades”.

La elección del Cottolengo también fue interpretada como un homenaje al papa Francisco. Cuando era arzobispo de Buenos Aires, Francisco enviaba a los nuevos sacerdotes a realizar allí una misión de seis meses antes de ordenarlos.

El Pontífice fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, integrantes de su gabinete y autoridades judiciales y municipales. También recordó a Don Orione y la reliquia de su corazón, que se encuentra en la capilla del Cottolengo: “testimonio del vínculo profundo que unió a este sacerdote santo con la tierra argentina”. León XIV concluyó: “Su corazón incorrupto continúa recordándonos que la caridad salvará al mundo”.