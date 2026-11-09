Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 9:30 a. m. · 2 min de lectura

En su primer discurso en la Argentina, el Papa habló sobre educación, tecnología, cuidado de la vida y diálogo entre naciones. También cuestionó las políticas de ajuste, con señalamientos que apuntaron al Gobierno de Javier Milei.

En su primer discurso en tierras argentinas, el papa León XIV planteó un mensaje crítico de las políticas de ajuste a nivel mundial, con referencias que apuntaron también al Gobierno de Javier Milei. En el Palacio Libertad, abordó temas como la educación, la universidad, los pueblos originarios, la discapacidad y los jubilados.

Durante su exposición, el Pontífice destacó la necesidad de generar condiciones para que los jóvenes puedan construir su futuro en el país y se refirió a los desafíos que plantean los avances tecnológicos, en particular la inteligencia artificial.

Educación y oportunidades para los jóvenes

"Una Nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños. Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación"

León XIV también llamó a asumir la responsabilidad de acompañar la vida desde sus comienzos hasta su término natural.

El mensaje del Papa sobre el cuidado de la vida

"Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes. Y custodiarla hasta su término natural"

En otro tramo del discurso, el Papa puso el foco en los cambios que generan las nuevas herramientas tecnológicas y en las responsabilidades vinculadas con su uso.

Inteligencia artificial y responsabilidad tecnológica

"Los rápidos avances tecnológicos abren, a su vez, posibilidades que hace pocos años apenas podían imaginarse. Plantean también interrogantes de gran alcance, especialmente en relación con la Inteligencia Artificial. La medicina, la educación, la producción y la investigación cuentan hoy con instrumentos capaces de transformar profundamente la vida humana. Estos avances exigen considerar las consecuencias de su aplicación y las responsabilidades de quienes deciden cómo utilizarlos.

Por último, León XIV defendió el diálogo y los acuerdos como vías para resolver tensiones entre países, y convocó a la Argentina a sostener esa tradición en América del Sur.

León XIV pidió diálogo y acuerdos en América del Sur