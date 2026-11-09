Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 12:30 p. m. · 1 min de lectura

La caravana saldrá a las 9.15 desde la Nunciatura Apostólica rumbo al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. El tramo final incluirá un recorrido de 700 metros en papamóvil por la avenida Lacaze.

El papa León XIV viajará este lunes 9 de noviembre a Claypole, en el partido de Almirante Brown. La caravana partirá a las 9.15 desde la Nunciatura Apostólica, en la Ciudad de Buenos Aires, y se dirigirá al Pequeño Cottolengo Don Orione.

El trayecto atravesará la zona sur del conurbano bonaerense, con paso por Lomas de Zamora, el límite de Esteban Echeverría y Almirante Brown. El destino está ubicado en la avenida Lacaze 3963.

El tramo en papamóvil por la avenida Lacaze

El momento de mayor cercanía con los fieles se prevé para las últimas siete cuadras del recorrido, unos 700 metros sobre la avenida Lacaze. Allí, el Papa viajará en el tradicional papamóvil.

Para facilitar el saludo de las personas que se acerquen, el vehículo avanzará a una velocidad controlada de 20 kilómetros por hora. La información difundida sobre el operativo no precisa horarios de paso por puntos específicos del trayecto.

Operativo de seguridad y sectores delimitados

Ante la convocatoria prevista, las autoridades de tránsito y seguridad organizaron un esquema de controles en las inmediaciones del predio religioso. También se instalarán sectores delimitados con vallas, conocidos como corralitos o patios, en distintos puntos de la avenida Monteverde y cerca del instituto.

Esos espacios fueron asignados a representantes de comunidades religiosas de la diócesis y a movimientos de servicio que completaron previamente su inscripción.