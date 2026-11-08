Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 6:30 p. m. · 2 min de lectura

La llegada del Papa a la Argentina provocó mensajes de bienvenida de Javier Milei y de los principales espacios políticos. El PJ, la UCR, el PRO y La Libertad Avanza destacaron la visita y su significado.

La llegada del papa León XIV a la Argentina generó una ola de bienvenidas. A los miles de argentinos que salieron este domingo a las calles se sumaron dirigentes y partidos de distintos sectores políticos.

El presidente Javier Milei recibió al Pontífice junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Minutos después, compartió en sus redes sociales un video y una foto del encuentro.

Los mensajes del PJ y Axel Kicillof por la llegada del Papa

El Partido Justicialista publicó una imagen de León XIV al bajar del avión y la acompañó con un mensaje breve: "Bienvenido a la Argentina, León XIV".

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof expresó: "Su llegada nos llena de alegría y esperanza. En nombre de millones de bonaerenses, le agradecemos profundamente por su visita. El pueblo bonaerense lo recibe con cariño, respeto y esperanza".

La UCR y el PRO destacaron el carácter histórico de la visita

La Unión Cívica Radical sostuvo que "la llegada del Papa León XIV representa una oportunidad para renovar el encuentro, el diálogo y el compromiso con los valores de la paz, la solidaridad y la fraternidad". El mensaje concluyó: "desde la Unión Cívica Radical, celebramos su visita".

El PRO difundió varios posteos y afirmó: "¡esta visita nos llena de profunda alegría y entusiasmo! Después de 39 años, un Papa vuelve a pisar nuestro suelo, para vivir entre todos un acontecimiento histórico".

En otra publicación, el partido señaló: "su paso por el país sea una verdadera oportunidad para el desarrollo de nuestra sociedad. Asumamos el compromiso de trascender la coyuntura para construir una sociedad más humana, fraterna y capaz de reconocernos en un destino común".

La Libertad Avanza calificó de histórico el arribo de León XIV

La Libertad Avanza, el partido del Presidente, también se pronunció y calificó la visita del Papa como un hecho "histórico".