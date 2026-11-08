Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 6:30 p. m. · 1 min de lectura

El gobernador bonaerense le dio la bienvenida al pontífice, que llegó a la Argentina el domingo. Kicillof lo recibirá el lunes en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le dio la bienvenida al papa León XIV, quien arribó a la Argentina el domingo por la tarde. El pontífice realizará varias actividades en territorio bonaerense durante su visita al país.

En un mensaje publicado en X pocos minutos después de la llegada del Papa, Kicillof expresó:

"¡Bienvenido a la Argentina, Papa León XIV! Su llegada nos llena de alegría y esperanza. En nombre de millones de bonaerenses, le agradecemos profundamente por su visita".

Kicillof destacó el mensaje del papa León XIV

El gobernador también señaló:

"El pueblo bonaerense lo recibe con cariño, respeto y esperanza. En la Provincia de Buenos Aires abrazamos su mensaje contra la indiferencia, contra el individualismo y contra cualquier forma de crueldad".

Kicillof se encontrará con León XIV el lunes 9 de noviembre, cuando lo reciba en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. La actividad se realizará por la mañana y, luego, el Papa continuará con su agenda en la Ciudad.

Las actividades del Papa en la provincia de Buenos Aires

León XIV permanecerá en la Argentina hasta el miércoles 11 de noviembre. Durante las cuatro jornadas de su visita, tiene previstas dos actividades en la provincia de Buenos Aires: