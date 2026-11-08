Javier Milei recibirá al papa León XIV en Aeroparque en medio de fuertes diferencias sobre economía, trabajo, inteligencia artificial y discapacidad. La visita también reaviva el recuerdo de las críticas del Presidente a Francisco y el posterior acercamiento entre ambos.

El presidente Javier Milei recibirá este domingo 8 de octubre al papa León XIV en Aeroparque. El encuentro estará atravesado por diferencias sobre el rumbo económico, la protección del trabajo y las políticas de discapacidad, además de los antecedentes de la relación del mandatario con el anterior pontífice, Francisco.

El Gobierno buscará mostrar una gestión que redujo recursos destinados a pensiones por discapacidad y avanzó con una reforma laboral. La posibilidad de que el Papa exprese sus reparos ante esas medidas aparece como un punto de tensión para la recepción oficial.

La recepción de León XIV y las advertencias de la Iglesia

Los problemas de salud del pontífice habían puesto en suspenso su visita a la Argentina. En ese contexto, un diputado opositor sostuvo que la insistencia de comunicadores cercanos al Gobierno en que Robert Prevost no viajaría respondía a que su llegada “los incomodaba”.

“El Papa es de todos los argentinos”, afirmó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien buscó ubicarse al frente de la organización de la visita. Por su parte, el Senado pidió que no se lo excluya de la recepción prevista en el Palacio Libertad.

La Conferencia Episcopal Argentina calificó como un “error gravísimo” ubicar a León XIV “de un lado o del otro de la grieta”. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, anticipó que el pontífice se encontrará con “una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día” y en la que “duele que un porcentaje grande de hermanos la están pasando mal”.

Economía, trabajo e inteligencia artificial

En un mensaje enviado a la 31 Conferencia de la Unión Industrial Argentina, León XIV planteó: “La economía no es un fin en sí mismo, sino un aspecto esencial, aunque parcial, del tejido social en el que se desarrolla el proyecto de amor que Dios tiene para cada ser humano. El bien común exige que la producción y el beneficio no se persigan de manera aislada, sino que se orienten a la promoción de cada hombre y cada mujer”. Sus palabras se conocieron durante el tratamiento legislativo de la reforma laboral.

El futuro del trabajo y el avance de la inteligencia artificial también marcan diferencias entre el Presidente y el Papa. Mientras Milei impulsa la desregulación con la intención de convertir a la Argentina en un centro de datacenters para empresas tecnológicas, León XIV pidió que la tecnología esté al servicio de “la dignidad de cada persona y refuercen los lazos que unen a la familia humana”.

Prevost, nacido en Estados Unidos, dedicó su primera encíclica a la inteligencia artificial. En ese documento advirtió: “Me han llegado otras voces, muy inquietantes, sobre sistemas de armas cada vez más autónomos, prácticamente fuera de todo control humano. Escucho relatos muy preocupantes sobre algoritmos que pueden impedir el acceso a la atención médica, al trabajo y a la seguridad basándose en datos viciados por prejuicios e injusticias”.

Discapacidad y la deuda con el Cottolengo Don Orione

Once días antes de la llegada del Papa a Aeroparque, el Ministerio de Salud transfirió 828.708.195,16 pesos al Cottolengo Don Orione, luego de una intimación judicial. La entidad forma parte del recorrido que realizará León XIV en el país. El pago se vincula con la resistencia del Gobierno a cumplir con las pensiones por discapacidad, una política que representa un desafío para las metas fiscales del plan económico.

El oficialismo en la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de emergencia en discapacidad que retoma una iniciativa opositora. “Es una demagogia porque el Papa, apenas pise Argentina, va a ir al Cottolengo de Don Orione”, expresó una voz de la oposición.

En el Congreso señalaron que los fondos para discapacidad del año próximo estaban previstos, aunque en el Ministerio de Economía manifestaron preocupación por el impacto que tendrían en las cuentas públicas supervisadas por Luis Caputo. “Hay que ver qué pasa cuando despegue el avión del Papa”, especulaban en la Cámara baja.

De las críticas de Milei a Francisco al acercamiento

Antes de llegar a la Casa Rosada, Milei calificó a Francisco como “el imbécil que está en Roma” y “representante del maligno en la tierra”. Durante la campaña presidencial de 2023, en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, cuestionó la justicia social que defendía el entonces Papa y la definió como “un robo” y “un trato desigual ante la ley”. También lo acusó de tener “injerencia política” a favor del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Antes de la primera vuelta electoral, el economista Alberto Benegas Lynch hijo cerró un acto de campaña de Milei y propuso “iniciar lo que hizo (Julio Argentino) Roca, que es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario”. El líder de La Libertad Avanza lo considera “el prócer”.

Tras ser electo, Milei buscó distender el vínculo con el jefe de la Iglesia Católica y pidió que visitara la Argentina. Sostuvo que su presencia “traerá frutos de pacificación y de hermanamiento de todos los argentinos, ansiosos de superar divisiones y enfrentamientos”.

En febrero de 2024, Francisco y Milei se encontraron y se abrazaron. “Te cortaste el pelo”, le dijo el Papa al mandatario, quien respondió: “No, lo emprolijé”. Con el paso del tiempo, el Presidente también pasó a definir a Francisco como “el argentino más importante”.