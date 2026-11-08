Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 3 min de lectura

Karina Milei anunció que finalizaron los preparativos para la llegada del Papa y destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno, la Iglesia y las jurisdicciones involucradas. León XIV visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, confirmó que concluyeron las tareas preparatorias para la llegada del papa León XIV a la Argentina. La funcionaria compartió un video con los últimos trabajos de acondicionamiento en uno de los espacios previstos para las actividades de la visita.

"¡Todo listo para recibir al papa León XIV!", escribió en su cuenta de X. También destacó la coordinación entre el Gobierno nacional, la Iglesia y los equipos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba para concretar el viaje.

La agenda del papa León XIV en Argentina

En la misma publicación, Milei expresó su alegría y esperanza por la llegada del Pontífice y señaló que el Ejecutivo articuló tareas con las autoridades eclesiásticas y las distintas jurisdicciones. La visita comenzará el domingo 8 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 11.

Durante su estadía, León XIV tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. El itinerario contempla encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con representantes de distintos sectores sociales.

Domingo 8 de noviembre: llegada y encuentros institucionales

16:30: aterrizaje del vuelo papal en el Aeroparque Jorge Newbery.

aterrizaje del vuelo papal en el Aeroparque Jorge Newbery. Ofrenda floral en la Plaza San Martín, frente al monumento al Libertador.

Audiencia bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

18:30: discurso ante autoridades nacionales, integrantes del cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre: actividades en Buenos Aires

La jornada, establecida como feriado nacional, comenzará con una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, provincia de Buenos Aires.

9:15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione.

visita al Pequeño Cottolengo Don Orione. 11:30: misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo. 16:10: encuentro con dirigentes sindicales, empresariales y de movimientos sociales en la sede de la UCA, en Puerto Madero.

encuentro con dirigentes sindicales, empresariales y de movimientos sociales en la sede de la UCA, en Puerto Madero. 17:30: diálogo interreligioso con representantes de distintas confesiones en el Palacio San Martín.

diálogo interreligioso con representantes de distintas confesiones en el Palacio San Martín. 18:45: vísperas en la Catedral Metropolitana junto al Episcopado y posterior cena de camaradería en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre: misa en Córdoba y vigilia juvenil

El Papa viajará desde Buenos Aires a Córdoba por la mañana. El feriado de esta jornada regirá únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

7:30: partida desde Buenos Aires. El arribo al aeropuerto Ambrosio Taravella está previsto para las 9:00.

partida desde Buenos Aires. El arribo al aeropuerto Ambrosio Taravella está previsto para las 9:00. 10:00: misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, FAdeA.

misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, FAdeA. 15:15: encuentro con sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

encuentro con sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. 20:15: ya de regreso en Buenos Aires, encabezará la vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: visita a Luján y despedida

La última jornada incluirá una actividad pastoral en Villa Devoto y la celebración central en Luján. El feriado del miércoles alcanzará únicamente a la provincia de Buenos Aires.