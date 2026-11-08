El Papa llegará el domingo 8 a Buenos Aires para una visita de cuatro días que incluirá encuentros con Javier Milei, trabajadores, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad. El cronograma combina actos protocolares y actividades sociales que generan expectativa y tensión política.

El Papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 a las 16:30, cuando aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires. Según la agenda confirmada por la Conferencia Episcopal Argentina, será el primer viaje de un pontífice al país desde la visita de san Juan Pablo II, en 1987.

La expectativa por la llegada se tradujo en un despliegue institucional que incluye feriados nacionales y regionales dispuestos por el Gobierno para facilitar la participación de los fieles en las actividades litúrgicas y protocolares.

La agenda de León XIV en Buenos Aires el domingo

La primera jornada tendrá un perfil protocolar. A las 17:00, el Papa visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la plaza que lleva el nombre del Libertador. Luego, a las 17:20, se realizará la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, a las 17:50, tendrá lugar su encuentro con el presidente Javier Milei.

El domingo cerrará a las 18:30 con una reunión en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Allí, León XIV se encontrará con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Asistencia social, trabajo y diálogo religioso el lunes

El lunes 9 concentrará buena parte de las actividades sociales. A las 9:15, el Pontífice visitará al personal y a las personas asistidas en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles.

Por la tarde, a las 16:10, se reunirá con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. A las 17:30 encabezará un encuentro con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Más tarde, participará de las vísperas con el episcopado y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, a las 18:45, y cenará con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires, a las 19:45.

León XIV viajará a Córdoba y encabezará una vigilia juvenil

El martes 10, el Papa partirá en avión hacia Córdoba a las 7:30 y llegará a las 9:00 al aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. A las 10:00 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

A las 15:15 se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Regresará a Buenos Aires a las 18:10 y, a las 20:15, presidirá una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Visita a una cárcel, misa en Luján y despedida

La agenda del miércoles 11 comenzará a las 8:00 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10:00, León XIV celebrará una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini. Una hora después, a las 14:00, el avión partirá rumbo a Lima, como parte de la gira por Perú.

La visita papal y la tensión política con el gobierno de Milei

El Gobierno de Javier Milei sostiene que el Papa pertenece a todos los argentinos y que su visita no debe politizarse. Esa línea fue trazada por Karina Milei, quien encabezó las conversaciones con la Iglesia y los emisarios vaticanos, y fue reforzada por el secretario de Culto, Agustín Caulo, al definir el viaje como pastoral.

Sin embargo, la relación entre el oficialismo y la Iglesia está atravesada por diferencias. Milei suele calificar de "robo y de aberración" a la justicia social, un principio central para León XIV. A su vez, la Conferencia Episcopal Argentina cuestiona el ajuste desde marzo de 2024.

Un análisis de la socióloga Sol Prieto, del CEIL-Conicet, contabilizó 44 documentos del Episcopado con referencias a políticas públicas entre enero de 2024 y septiembre de 2026. De ese total, 42 expresaron una posición crítica. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, anticipó que el Papa encontrará "una Argentina herida".

El presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, también respondió a una ironía de Milei sobre quienes no llegan a fin de mes. Para Colombo, esa dificultad es un dato de la realidad que no necesita comprobación.

Los puntos de la agenda que inquietan a la Casa Rosada

Las diferencias también se hicieron visibles durante la organización del viaje. El Ejecutivo pretendía limitar la exposición del Pontífice a espacios de aforo reducido, pero prevaleció la postura vaticana de facilitar el contacto con la gente, con misas en espacios abiertos.

Dos actividades generan especial preocupación en la Casa Rosada, que intentó evitarlas sin éxito: el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica, donde participarán dirigentes sindicales y de movimientos sociales, y la visita al Cottolengo Don Orione, en una zona muy afectada por el ajuste. Además, el Gobierno activó contactos para conocer los ejes del discurso que el Papa pronunciará en el Palacio Libertad, ante el temor de que incluya críticas a la gestión.

La Nunciatura Apostólica será la base de León XIV

Durante su estadía, León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el Palacio Fernández Anchorena, sobre la avenida Alvear al 1600, en el barrio porteño de Recoleta. Desde allí coordinará reuniones reservadas, recibirá a líderes sociales y políticos de la región y pasará las noches hasta su partida.

El cronograma combina ceremonias institucionales con actividades en ámbitos de vulnerabilidad social, laboral y carcelaria. Entre los momentos que concentrarán atención están el encuentro del domingo con Milei y las actividades del lunes vinculadas al mundo del trabajo y a la asistencia social.