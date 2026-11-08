El Comité de Derechos Humanos cerró su período de sesiones sin pronunciarse sobre la cautelar que busca habilitar a la ex presidenta para competir en 2027. El organismo volverá a reunirse en marzo, aunque su entorno sostiene que podría responder antes.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó el viernes su período de sesiones sin anunciar una decisión sobre la medida cautelar solicitada por la defensa de Cristina Kirchner, que busca suspender su inhabilitación y permitirle competir en las elecciones de 2027. La ex presidenta había planteado: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.

El organismo volverá a reunirse entre el 1 y el 19 de marzo. En el entorno de la dirigente confiaban en que, por tratarse de una cautelar, la respuesta podía conocerse antes. Sin embargo, el Comité advirtió que una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del caso puede demorar años.

El pedido ante la ONU y la condena en la causa Vialidad

Aun si el Comité se pronunciara a favor de la medida cautelar, la defensa necesitaría que la Justicia argentina tuviera en cuenta esa decisión. En la causa Vialidad, Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La ex mandataria recurrió a la vía internacional en medio de la discusión electoral. Un eventual aval de la ONU reforzaría su denuncia de proscripción y su reclamo para competir en 2027, cuando, según el artículo original, las encuestas la mostraban bien posicionada. Incluso si la sanción se mantuviera, sostener la candidatura le permitiría afirmarse como una figura central del peronismo. Una entrevista publicada en un diario estadounidense formó parte de esa estrategia.

Los abogados y los antecedentes invocados por Cristina Kirchner

A fines de julio, Kirchner anunció en una carta abierta que llevaría su caso ante el Comité y que sumaría a su defensa, encabezada por Carlos Beraldi, a “dos abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim”.

Borrego redactó un escrito contra la inhabilitación electoral de Marine Le Pen, condenada en Francia por malversación de fondos europeos. Valim integró el equipo jurídico de Luiz Inácio Lula da Silva en la causa Lava Jato. La defensa de Kirchner cita ese antecedente: en 2018, el Comité pidió a Brasil que permitiera a Lula competir mientras se revisaba su condena, pero el Tribunal Superior Electoral rechazó su candidatura.

Qué medidas cautelares solicitó la defensa

El 29 de septiembre, los abogados de la ex presidenta ampliaron la presentación con documentación surgida del juicio de la causa Cuadernos. Las planillas incorporadas indicaban que el grupo empresario de Lázaro Báez había recibido una proporción mínima de los fondos de obra pública, elemento con el que la defensa cuestionó los fundamentos de la condena en Vialidad.

Ante el Comité, con sede en Ginebra, la defensa pidió revisar la sentencia y presentó tres medidas cautelares. Una buscaba modificar las condiciones de la prisión domiciliaria; otra, recomponer la integración de la Corte Suprema; y la tercera, que concentraba la mayor expectativa política, solicitaba suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “Esto debe ser respetado por la justicia argentina”, sostuvo Valim al anticipar un pronunciamiento favorable.

El Comité de Derechos Humanos volverá a sesionar en marzo

El organismo, presidido por el surcoreano Changrok Soh, está integrado por 18 expertos y supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su segundo período de sesiones del año se extendió del 19 de octubre al viernes 6 de noviembre.

En el balance de la reunión, el Comité informó que tomó decisiones sobre 73 comunicaciones individuales y aplazó el examen de otras 20 por falta de tiempo. El documento no identifica los casos postergados ni menciona el pedido vinculado con la candidatura de Kirchner. El organismo también señaló que, debido al volumen de expedientes, las decisiones sobre admisibilidad y fondo suelen tardar varios años y que un pronunciamiento sobre el caso no era inminente.

La estrategia electoral del kirchnerismo, pendiente de Ginebra

En el entorno de la ex presidenta interpretaban que esa advertencia se refería a la resolución integral del caso y sostenían que las cautelares podían tener una respuesta más rápida por su carácter urgente. Un dirigente cercano a Kirchner resumió la expectativa: “Tendremos que esperar a marzo”. La próxima sesión será poco más de dos meses antes del cierre de listas para las PASO, previsto para el 23 de mayo.

El Comité enfrenta restricciones presupuestarias y en agosto acumulaba más de mil comunicaciones pendientes. Mientras tanto, los referentes alineados con Kirchner evitaron pronunciarse públicamente. Mantener abierta la posibilidad de una candidatura propia forma parte de una estrategia que también pone en discusión la proyección nacional de Axel Kicillof y su apuesta por renovar el peronismo.

En una entrevista, Valim imaginó “una movilización social irresistible de parte del pueblo argentino” si el Comité respaldaba la cautelar. La semana anterior, Máximo Kirchner preguntó al cerrar un acto en Lanús: “¿Vamos a liberar a Cristina? ¿La vamos a hacer presidenta?”. Este sábado, durante la Marcha del Orgullo, un sector de la militancia peronista se acercó a San José 1111 y Cristina salió al balcón a saludar.