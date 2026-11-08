Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 9:30 a. m. · 1 min de lectura

La vicepresidenta visitó el Gigante de Arroyito y presenció el triunfo del Canalla por 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto. El gol de Enner Valencia en la última jugada le dio a Boca Juniors la Tabla Anual de la Liga Profesional.

Victoria Villarruel asistió al Gigante de Arroyito el día en que Rosario Central perdió la Tabla Anual de la Liga Profesional ante Boca Juniors. El Canalla había vencido por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, pero necesitaba que el Xeneize empatara o perdiera frente a Defensa y Justicia.

Antes del partido, la vicepresidenta fue recibida por autoridades del club, que le regalaron una camiseta de Ángel Di María. Luego se fotografió con hinchas y compartió imágenes desde la tribuna en su cuenta de Instagram y en otras cuentas vinculadas.

El gol de Enner Valencia definió la Tabla Anual

El triunfo de Central lo dejaba en condiciones de quedarse con el título, aunque dependía del resultado que se registrara en la Bombonera. En tiempo suplementario, el ecuatoriano Enner Valencia marcó el 1 a 0 para Boca ante Defensa y Justicia y le dio el primer puesto de la tabla anual.

El desenlace se produjo en la última jugada del encuentro. Mientras los hinchas de Boca celebraban en la Bombonera, en Rosario los jugadores y simpatizantes de Central también festejaban, sin saber que el gol había cambiado la definición del campeonato.

Central celebró sin conocer el resultado de Boca

Los futbolistas del Canalla se abrazaron con los hinchas en el Gigante de Arroyito tras imponerse ante el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto. El triunfo, sin embargo, no alcanzó para conservar el liderazgo de la Tabla Anual.

Boca obtuvo así el mismo título que Central había ganado el año anterior, en aquella ocasión a partir de una resolución de la Asociación del Fútbol Argentino.