El triunfo de Lula en Brasil y los avances demócratas en Estados Unidos reavivaron el debate sobre el poder de los supermillonarios y la desigualdad. El caso del banco Ueno en Paraguay expuso, además, los vínculos entre intereses económicos, política y ultraderecha.

El poder económico enfrenta límites ante el malestar social. La derrota electoral republicana en Estados Unidos, el triunfo de Lula da Silva en Brasil y las protestas en Paraguay tras la crisis del banco Ueno son, según este análisis, señales de una reacción ciudadana que frustró parte de los planes de la ultraderecha. Que esos avances tengan efectos duraderos dependerá de la organización popular y de una dirigencia capaz de responder a las demandas sociales.

Uno de los principales damnificados de la elección fue Elon Musk, quien habría destinado 1.500 millones de dólares a apoyar a sus candidatos, entre aportes de campaña e inversiones en medios. Pese a ese desembolso, Texas, estado de tradición republicana al que el empresario trasladó operaciones de sus compañías, votó por los demócratas en todos los cargos, de acuerdo con el artículo.

La desigualdad y el poder de los supermillonarios

La distancia entre las grandes fortunas y las dificultades económicas de los trabajadores alimenta el malestar. El texto sostiene que esa brecha suele profundizarse junto con mayores niveles de control y represión, medidas que también generan rechazo social. A ese escenario suma la corrupción, a la que describe como un componente central de una red política y económica extendida por distintos países del continente.

El cierre de Ueno Bank en Paraguay y el caso relacionado con Javier Cerimedo son presentados como ejemplos de ese entramado. La entidad se promocionó como una alternativa financiera moderna e inclusiva en un país con altos niveles de informalidad, donde numerosos trabajadores de bajos ingresos tienen dificultades para acceder a la banca tradicional. Su lema era: “dos de cada tres paraguayos usan Ueno”.

La crisis de Ueno Bank y los fondos públicos en Paraguay

El artículo señala que el Estado paraguayo canalizaba a través de Ueno fondos vinculados con jubilaciones, salarios públicos y seguridad social. También menciona posibles conflictos de intereses: el presidente Santiago Peña había sido accionista de la empresa hasta el año anterior; el titular del Banco Central había sido CEO de la financiera Ueno, y el hermano del mandatario figura como titular de una sociedad offshore en Luxemburgo relacionada con el grupo empresarial.

Además, sostiene que se detectaron préstamos sin justificación ni garantías a otras compañías del mismo holding, otorgados mediante triangulaciones con dinero depositado por jubilados, empleados públicos y beneficiarios de la seguridad social. El texto afirma que Ueno también financió eventos vinculados con la derecha internacional, entre ellos la Gala de la Herencia Latina en Washington y una reunión de la CPAC en Asunción, a las que asistió el presidente argentino Javier Milei.

Los triunfos electorales abren nuevos debates

El artículo plantea que las victorias demócratas en Estados Unidos y de Lula en Brasil ayudaron a instalar una agenda política distinta, con discusiones sobre la promoción de las apuestas, la reducción de la jornada laboral y la influencia israelí en la política estadounidense. También advierte que esos temas tienen consecuencias concretas para los ingresos de los trabajadores.

Entre los debates de mayor alcance ubica el cuestionamiento a la acumulación ilimitada de riqueza y al poder de los multimillonarios. Aunque la Propuesta 40, que planteaba un impuesto para 250 magnates de California, fue rechazada, el texto sostiene que la iniciativa dejó una semilla para futuras campañas. Según esa proyección, al menos una docena de estados podría someter propuestas similares a votación en 2028.

La posibilidad de que los demócratas vuelvan a la Casa Blanca también podría dar impulso a medidas de ese tipo. El análisis vincula esa demanda con una coalición electoral integrada por jóvenes blancos, minorías raciales, inmigrantes, mujeres y una porción histórica del voto rural. A la vez, menciona las disputas dentro de las élites y cita la caracterización del empresario Peter Thiel, quien definió la política estadounidense como una guerra entre los nuevos supermillonarios y los viejos millonarios.