Gerardo Pollicita sostuvo que no pudo probar que el aumento patrimonial de Manuel Adorni estuviera ligado a una actividad ilegal durante su paso por el Gobierno. La defensa atribuyó parte de los fondos a operaciones con Bitcoin, aunque los informes técnicos no confirmaron la titularidad ni el recorrido de los criptoactivos.

El fiscal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener que Manuel Adorni se enriqueció ilegalmente mientras integró el Gobierno de Javier Milei. En su dictamen, señaló que no pudo probar que el incremento patrimonial del exjefe de Gabinete fuera producto de una actividad ilícita vinculada con la función pública.

La defensa atribuyó los fondos a la venta de Bitcoin que Adorni habría adquirido entre 2014 y 2018. Pollicita sostuvo que esa explicación no pudo ser descartada, aunque los informes técnicos citados en el expediente tampoco confirmaron que las criptomonedas fueran del exfuncionario ni que su venta hubiera generado el dinero investigado. El fiscal pidió, además, que se analice una posible evasión impositiva en el fuero Penal Económico.

Bitcoin y gastos por más de 400.000 dólares

El eje del dictamen fueron ocho direcciones de Bitcoin que la defensa presentó como propias de Adorni. Según su planteo, las operaciones con esos activos le permitieron obtener 591.544,61 dólares, suma que habría servido para afrontar gastos de al menos 402.578,12 dólares realizados mientras era funcionario. De ese monto, el 92 por ciento se habría pagado en efectivo.

La explicación de las billeteras cripto fue incorporada a la causa el 20 de septiembre, cuando Adorni respondió un requerimiento de justificación patrimonial. En declaraciones rectificativas, había informado 565.000 dólares al inicio de 2023 bajo el concepto de venta de activos. La defensa ubicó el origen de ese dinero en operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018.

Los informes técnicos de la Policía Federal citados en el dictamen de 38 páginas no encontraron pruebas históricas de que Adorni fuera titular de las ocho direcciones, comprobantes de compra o venta de los Bitcoin ni trazabilidad que vinculara los criptoactivos con los dólares utilizados. Sin embargo, Pollicita afirmó que esos elementos tampoco permitían demostrar que el exfuncionario no hubiera sido titular de las billeteras durante el período señalado.

Qué sostuvo el fiscal sobre el origen de los fondos

“En el caso, con la prueba aunada no se ha podido descartar que el capital principal se haya formado entre 2014 y 2018, como fuera alegado, varios años antes del 14 de diciembre de 2023, y como así tampoco pudo vincularse el monto por el que fue requerido con un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”, afirmó Pollicita.

Adorni había explicado públicamente que contaba con cerca de 200.000 dólares de ahorro no declarado y que los invirtió en Bitcoin entre 2014 y 2018. Según esa versión, la inversión —cuya mayor parte se habría realizado en 2017— produjo casi 600.000 dólares.

El abogado del exjefe de Gabinete, Matías Ledesma, describió operaciones presenciales con vendedores cuya identidad, de acuerdo con su relato, no se registraba. “Adorni se encontraba personalmente con quienes le vendían las criptomonedas, oportunidad en la que estos le transferían los Bitcoin y mi asistido entregaba, a cambio, el dinero en efectivo correspondiente”, explicó en la respuesta al requerimiento fiscal. También sostuvo: “Por razones de seguridad, esos encuentros se realizaban siempre en lugares públicos, y ninguna de las partes se identificaba, manteniéndose estricta reserva y anonimato”.

Críticas a la investigación de las billeteras

El periodista de tecnología y director de Codemia Maximiliano Firtman cuestionó el análisis de los movimientos cripto. Afirmó que las billeteras también habrían tenido otras criptomonedas, entre ellas BCH y BTG, que se vendieron y podrían representar unos 60.000 dólares, pero que no aparecerían en la explicación de Adorni.

“El fiscal, y por lo que veo los informes de los técnicos de las fuerzas federales que hicieron el análisis, omitieron que esas billeteras tenían otras criptomonedas (BCH, BTG) y que fueron vendidas (podrían ser 60 mil dólares) que no figuran en el argumento de Adorni. Un poco más, un poco menos, es todo lo mismo... ¿quién no se olvida 60k verdes?”

Firtman también advirtió sobre el posible alcance de ese criterio si quedara firme y generara jurisprudencia: “Si este criterio queda firme y genera jurisprudencia, cualquier denuncia por enriquecimiento ilícito podría intentar resolverse consiguiendo alguien que te venda las claves privadas de una billetera sin fondos pero con movimientos en el pasado. Te juntás un par que sumen más o menos lo que tenés que justificar según las fechas de venta que tiene registradas y, joya, nunca taxi”.