La posibilidad de una ruptura entre Patricia Bullrich y el Gobierno suma presión al escenario electoral y financiero. En paralelo, la salida de divisas, el dólar contado con liquidación y las dudas sobre los vencimientos de 2027 preocupan a los inversores.

La hipótesis de una ruptura entre Patricia Bullrich y el Gobierno de Javier Milei ganó fuerza en el mercado y empezó a ser mencionada como el Riesgo Pato. La posibilidad de una fractura antes del año electoral se combina con una semana marcada por turbulencias internacionales y ventas de activos financieros.

Entre los hechos que alimentaron la preocupación aparecen la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos, la caída del bolsonarismo en Brasil, la renuncia del presidente paraguayo Santiago Peña y el desplome de acciones de empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

Bullrich endurece su postura y disputa la ley de Discapacidad

El martes, la senadora reunió a su equipo político en un búnker de Palermo. Según reconstrucciones de los participantes, reclamó mayor rebeldía y planteó que podría dividir a sus 15 diputados y cerca de seis senadores si fuera necesario. Después de varias semanas de advertencias, el conflicto empezó a trasladarse a decisiones concretas.

La ley de Discapacidad aparece como un posible punto de quiebre. El miércoles, La Libertad Avanza y el peronismo firmaron en el Senado el dictamen del proyecto aprobado por Diputados quince días antes. La Casa Rosada había enviado un borrador con cambios, pero Bullrich no lo tomó en cuenta y sostuvo que el texto debía avanzar sin modificaciones. La sesión para convertirlo en ley está prevista para el 19 de noviembre.

La iniciativa garantiza prestaciones actualizadas por inflación, establece condiciones para el pago de pensiones y fija plazos para cancelar la deuda con prestadores generada por la ley de emergencia. Prevé reconocerla dentro de los 30 días posteriores a la promulgación y pagarla en un plazo de 90 días. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo no superaría el 0,04 por ciento del PBI.

Derrotas internacionales y dudas sobre el futuro electoral

En el entorno de Bullrich interpretan los recientes reveses de dirigentes aliados como señales de un cambio de ciclo. A las derrotas de Trump y del bolsonarismo y a la salida de Peña del poder suman la situación del primer ministro húngaro Víktor Orbán y la posibilidad de que Benjamín Netanyahu sea desplazado. Desde ese espacio consideran que el escenario internacional puede debilitar las perspectivas electorales de Milei.

El legislador porteño de La Libertad Avanza Juan Pablo Arenaza advirtió que «en la política puede cambiar todo de un día para el otro» y mencionó el caso de Peña. En el bullrichismo también evalúan una eventual finalización anticipada del mandato presidencial, en una comparación con Paraguay. La salida de Peña se produjo tras una ruptura política y un escándalo de corrupción que derivó en un juicio político.

Salida de divisas y tensión en el mercado cambiario

La incertidumbre política coincide con una fuerte salida de capitales. Un informe del CEPA calculó que, desde abril de 2025, cuando se flexibilizó el cepo, la formación de activos externos del sector privado acumuló 54.186 millones de dólares, equivalente al 349 por ciento de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional.

Durante la semana, el dólar contado con liquidación superó los 1.700 pesos y registró una brecha del 11 por ciento frente al tipo de cambio mayorista. El economista Christhian Buteler vinculó el movimiento con la venta masiva de bonos y acciones y con una demanda elevada de dólares para cobertura en el exterior.

También hubo señales de tensión en la liquidez en pesos. El miércoles, el Tesoro recompró bonos por unos 1,75 billones de pesos, mientras la tasa de caución llegó al 191 por ciento nominal anual y el Banco Central extendió la rueda de pases. Entre operadores surgieron interrogantes sobre si la estrategia oficial busca administrar la deuda o facilitar la salida de grandes tenedores sin pérdidas. Una fuente financiera consideró que las compras podrían haberse canalizado mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES o el Banco Nación.

Vencimientos de 2027 y señales de los aliados del Gobierno

El panorama de financiamiento también despierta preocupación. Según datos de FLACSO y CIFRA, la inversión extranjera directa acumuló un saldo neto negativo de 1.878 millones de dólares entre 2024 y agosto de 2026. Con el riesgo país cerca de los 1.000 puntos, los inversores se preguntan de dónde saldrán los dólares para afrontar los vencimientos previstos para 2027.

Las encuestas también erosionan el respaldo al Gobierno. Jorge y Mauricio Macri, pese al deterioro de su relación personal, coinciden en que un acuerdo con Milei en la Ciudad ya no resulta atractivo. Los gobernadores aliados, por su parte, evalúan si sostener una colaboración táctica —en parte por la necesidad de fondos de ATN para pagar sueldos y aguinaldos— o tomar distancia de una alianza que podría perjudicar sus perspectivas electorales.

«Hay que pasar el verano», escribió un gobernador en un intercambio por WhatsApp con otro mandatario provincial. Bullrich busca ganar espacio en ese terreno federal, hasta ahora dominado por el oficialismo. El jueves, Mauricio Macri afirmó: «Pero todo puede cambiar en un instante, el poder es así de efímero».

Karina Milei organiza una respuesta política

En respuesta a los movimientos de Bullrich, Karina Milei encabezó el jueves una jornada reservada en el auditorio de la Cámara de Diputados. La actividad fue organizada por Martín Menem y la senadora Nadia Márquez, quien aspira a integrar una eventual fórmula presidencial.

También participaron el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y la senadora Emilia Orozco. El encuentro se inscribe en la disputa interna por el armado político oficialista, en un contexto de incertidumbre económica y de cara al año electoral.