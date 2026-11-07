En su primera misa de la gira por Sudamérica, celebrada en Paysandú ante unas 40.000 personas, el Papa afirmó que el mate enseña a compartir y llamó a construir puentes. La agenda en Uruguay continuará con actividades pastorales y concluirá con su viaje a Buenos Aires.

El papa León XIV destacó el mate como un símbolo que “enseña a compartir” y convocó a “construir puentes” para “estrechar lazos” en la sociedad. Lo hizo durante la primera misa de su gira por Sudamérica, celebrada en Paysandú, Uruguay, ante unas 40.000 personas.

La ceremonia tuvo lugar en el Parque París Londres. En su homilía, el pontífice propuso tres elementos propios de la región como motivos de reflexión sobre la fe y la misión de la comunidad.

El mate y los puentes, símbolos de unión para León XIV

“Hay tres símbolos que caracterizan a esta región que pueden ayudarnos a reflexionar sobre el tesoro de la fe que nos ha sido dado y la misión que hoy se nos confía. El primero es el puente, el segundo, los palmares y el tercero el mate”, expresó el Papa.

Al referirse a la infusión, la definió como un símbolo “de familiaridad, amistad y encuentro” y destacó su papel en la vida comunitaria. “Nos enseña a compartir, a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan, es signo de acogida, de integración y de valores comunes. Tomar mate es un ritual lleno de simbolismos, donde se dialoga sin palabras y cada detalle posee un significado propio”, señaló.

León XIV también habló de los beneficios de los puentes y mencionó como ejemplo el Puente Internacional General Artigas, que cruza el río Uruguay y conecta a Uruguay con la Argentina.

La convocatoria a construir puentes y estrechar lazos

“Apertura, comunicación, intercambio. Por eso, qué importante es ser constructor de puentes. Esa es la vocación a la que todos estamos llamados. Construir puentes, estrechar lazos, unir, comunicar, transmitir la alegría de la fe”, afirmó.

Luego comparó la solidez de un puente con la de una casa y advirtió sobre la importancia de contar con bases firmes: “Así como la casa edificada sobre roca permanece firme en medio de la tormenta y la casa construida sobre arena corre el peligro de derrumbarse, también un puente necesita los soportes adecuados para no desplomarse con la fuerza del viento y de las aguas”.

La agenda de León XIV en Montevideo

Tras la misa en Paysandú, el Papa regresará a Montevideo para cumplir durante la tarde actividades pastorales, sociales y comunitarias. A las 17:00 visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle, donde se reunirá con la comunidad local. La zona enfrenta problemas de seguridad e inclusión.

A las 18:00, León XIV irá a la Universidad Católica del Uruguay para dialogar con representantes del ámbito académico y docentes. La jornada continuará a las 19:00 con una vigilia de oración en el Estadio Centenario, que reunirá a jóvenes y comunidades de fe de distintos puntos de la región.

El cierre de la visita a Uruguay y el viaje a Buenos Aires

La agenda uruguaya concluirá el domingo 8 de noviembre con una misa central prevista para las 10:30 en la Plaza Asamblea de Florida, frente al santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Después de la ceremonia, la despedida oficial será a las 15:10 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. A las 15:30, León XIV partirá hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires, donde comenzará formalmente su visita a la Argentina.