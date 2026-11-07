El presidente del Gobierno español cuestionó las declaraciones de Javier Milei, quien equiparó el socialismo con el fascismo durante la Cumbre Iberoamericana. En un acto de precampaña en Cataluña, Sánchez reivindicó la historia socialista y defendió las políticas de su gestión.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, respondió a Javier Milei después de que el mandatario argentino calificara al socialismo de fascista. Durante un acto de precampaña en Cataluña, Sánchez rechazó que referentes de la «ultraderecha internacional» definan esa corriente política y aseguró: «Estamos orgullosos».

«Vienen a España estos de la internacional ultraderechista. El otro día vino (Javier) Milei, el presidente de la República Argentina, para decir que el socialismo es fascismo. No vamos a permitir que Milei defina el socialismo, porque el socialismo lo definió, por ejemplo, un gran catalán como Ernest Lluch, cuando levantó la sanidad», afirmó. Así recordó al exministro de Salud español, considerado uno de los principales impulsores del sistema sanitario público de ese país.

Sánchez reivindicó la historia del socialismo en España

El mandatario repasó la trayectoria del movimiento socialista y homenajeó a quienes «sufrieron la represión, el exilio, la muerte y la cárcel» por defender la democracia. También contrastó esa historia con la de quienes, según sostuvo, destruyeron la democracia española.

«Aquellos que son los descendientes de sus amigos, los que estuvieron en el pasado, fueron los que destruyeron la democracia en nuestro país. Esa es la gran diferencia. Si nos llaman zurdos como si fuera algo peyorativo, lo que decimos es que somos muy orgullosos y estamos muy orgullosos de ser zurdos», enfatizó.

El discurso de Pedro Sánchez en Cataluña

Las declaraciones tuvieron lugar durante actividades de precampaña en Cataluña. Junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pronunció un discurso contra la «ola ultraderechista» y defendió medidas de su gestión.

Al levantar la mano izquierda, Sánchez enumeró algunas de esas políticas: «Con esta mano nosotros hemos subido el salario mínimo interprofesional un 66% durante estos últimos 6 años. Con esta mano hemos triplicado la financiación de la dependencia con 6000 millones de euros más que necesitan la asistencia y los cuidados. Con esta mano enarbolamos la causa del feminismo, porque yo también tengo madre y tengo dos hijas, pero eso no me hace ser feminista. Ser feminista es no recortar los derechos de las mujeres».

Qué dijo Javier Milei sobre el socialismo y el fascismo

La respuesta de Sánchez llegó después de la intervención de Milei en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid, ante jefes de Estado y de Gobierno de la región, entre ellos el presidente español. Allí, el mandatario argentino sostuvo que «el socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía».

Milei argumentó que ambas doctrinas concentran las decisiones individuales en manos de una minoría y utilizan la dependencia económica como instrumento de dominación política. También afirmó que comparten «el odio por el libre mercado», promueven la intervención estatal y buscan controlar los medios de comunicación.