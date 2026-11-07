La pobreza alcanza al 32,3% de la población y supera el 56% en Concordia. El recorrido del Papa incluirá localidades bonaerenses y Córdoba, en un contexto de endeudamiento familiar, salarios que no llegan a fin de mes e informalidad laboral.

La Argentina que recibirá al papa León XIV atraviesa un escenario de pobreza extendida, endeudamiento familiar e informalidad laboral. Aunque en el Gobierno creen que el Pontífice no llegará con un discurso crítico, los datos oficiales muestran que el 32,3% de la población es pobre y crecen los reclamos por mejoras económicas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la pobreza aumentó 4,1% durante el primer semestre de 2026 respecto de la segunda mitad de 2025. El indicador alcanza al menos a 15 millones de personas que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir la canasta básica total, que al momento de la medición costaba $1.440.395.

La pobreza en las ciudades que visitará León XIV

En el Gran Córdoba, donde el Papa estará el martes, viven cerca de 1.600.000 personas. Durante el primer semestre, el 31,1% no tuvo ingresos suficientes para cubrir la canasta básica. Entre quienes asistirán a la misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) habrá, así, habitantes de una ciudad donde casi una de cada tres personas es pobre.

El distrito más afectado del país queda a unos 600 kilómetros de Córdoba. En Concordia, Entre Ríos, la pobreza llegó al 56,2% de la población durante los primeros seis meses del año, de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.

Detrás de Concordia se ubican Gran Resistencia, con 48,6%; Posadas, con 42,2%; y Corrientes, con 41%. También registraron porcentajes elevados Gran Santa Fe, con 38,6%; Santiago del Estero-La Banda, con 38,5%; La Rioja, con 38,4%; y Gran La Plata, con 37,8%.

El recorrido del Papa por Buenos Aires y Córdoba

Antes de llegar a Córdoba, León XIV visitará la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El lunes irá al Cottolengo de Don Orione, en Almirante Brown, y el miércoles estará en la Basílica de Luján. Por su densidad demográfica, en esa región se concentra alrededor de la mitad de las personas pobres del país.

El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, anticipó: "Se va a encontrar una Argentina cascoteada por la pobreza". En tanto, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, describió el panorama social como una realidad atravesada por heridas profundas.

"El Papa se va a encontrar con una Argentina rota, una Argentina que sangra, principalmente por las heridas sociales. Son heridas que vienen desde hace mucho tiempo, pero que en los últimos tres años se han profundizado, llevándolas a un nivel de alta gravedad".

Gramajo también señaló el impacto del desempleo creciente y de las deudas que acumulan las familias en circuitos formales e informales. Según un relevamiento de la consultora 1816 basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central, la morosidad familiar llegó al 12,2% en septiembre, lo que representa a casi seis millones de personas con atrasos ante entidades financieras. La situación impulsó proyectos para aliviar el problema en el Congreso y en legislaturas provinciales.

Endeudamiento familiar y salarios que no alcanzan

El endeudamiento se vincula con las dificultades de los hogares para llegar a fin de mes. Un informe del Banco Provincia, elaborado sobre más de 320.000 cuentas sueldo del sector privado correspondientes a julio, indicó que seis de cada diez personas ya habían usado todo su salario antes del día 20.

"El panorama económico y social de la Argentina es alarmante, es catastrófico. Más allá de que se intente construir un relato de que la economía ‘sube como pedo de buzo’, todo lo contrario, la situación se agrava", afirmó Gramajo.

El dirigente participó del Encuentro Regional de Movimientos Populares realizado en La Matanza, donde trabajadores de distintas actividades conocieron un documento que se entregará a León XIV. El texto sostiene que "la Tierra, el Techo y el Trabajo" deben ser "derechos sagrados".

Informalidad laboral y crisis en la producción

Entre los sectores afectados está la construcción, que acumula caídas mensuales y registra niveles de informalidad cercanos al 75%, según el Indec. Gastón Reyes, trabajador de esa actividad y referente de la UTEP, sostuvo: "Estuvimos discutiendo la encíclica del papa León al calor de las necesidades y de la situación que vive el pueblo argentino, particularmente los trabajadores de la economía popular y las barriadas humildes".

Los pequeños productores y horticultores también enfrentan dificultades. Un informe del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra, realizado en cinco provincias, señaló que casi siete de cada diez hogares campesinos no tienen ingresos suficientes para subsistir.

"Tenemos un retroceso en el sector del campo. Una familia que podía llevar adelante la producción e invertir tiene que, lamentablemente, volver a trabajar con el que está más capitalizado, porque no le da para alquilar la tierra con los costos que hay hoy", expresó Romina Padilla, agricultora e integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

El mapa de la pobreza, ciudad por ciudad

En otras localidades, la pobreza también supera el promedio nacional del 32,3%. Gran Catamarca registró 37,3% y Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, 37,2%. Los partidos del Gran Buenos Aires y Gran Mendoza marcaron 36,9% cada uno; Gran San Juan, 36,8%; y Gran San Luis, 35,7%.

San Nicolás-Villa Constitución tuvo un índice de 35,5%; Rawson-Trelew, 35,1%; Gran Paraná, 34,3%; y Viedma-Carmen de Patagones, 33,2%. Las cifras reflejan el alcance de una problemática que atraviesa distintas regiones y sectores de la economía.