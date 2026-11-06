Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

El fiscal consideró que no hay elementos suficientes para sostener una investigación por enriquecimiento ilícito y solicitó que el expediente pase al fuero Penal Económico. El juez Ariel Lijo deberá resolver el planteo.

El fiscal federal Gerardo Pollicita dictaminó que Manuel Adorni no debería ser investigado por enriquecimiento ilícito y pidió que la causa se encuadre como una presunta evasión impositiva. También solicitó que el expediente sea remitido a la Justicia Nacional en lo Penal Económico.

En su dictamen, Pollicita sostuvo que no se pudo acreditar que Adorni se hubiera enriquecido ilegalmente durante su paso por la función pública. La decisión sobre el futuro de la investigación quedará ahora en manos del juez federal Ariel Lijo.

El planteo fiscal sobre la causa de Manuel Adorni

Adorni argumentó que tenía dinero sin declarar y que había mantenido durante años ahorros mientras llevaba una vida modesta. También declaró que ganó 600.000 dólares en bitcoin y que decidió vivir

"como si no los tuviera"

hasta que asumió como funcionario.

La fiscalía había solicitado información sobre el patrimonio del ex jefe de Gabinete y de su esposa, y planteado dudas sobre distintas inconsistencias. El dictamen reciente representa un cambio respecto de esas observaciones previas, al concluir que no hay elementos para sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito.

El expediente pasaría al fuero Penal Económico

La causa tuvo un ritmo intenso durante los primeros meses de investigación, cuando Adorni todavía se desempeñaba como jefe de Gabinete. Tras su salida del Gobierno, el fiscal insistió con pedidos de información patrimonial, mientras que los plazos de la pesquisa se extendieron por decisión de Lijo.

Con el nuevo dictamen, Pollicita propuso que el caso continúe en el fuero Penal Económico bajo la hipótesis de evasión impositiva. Lijo deberá decidir si acepta el cambio de encuadre y remite el expediente, o si la investigación sigue en el fuero federal por enriquecimiento ilícito.