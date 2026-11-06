Dos estudios detectaron un saldo negativo sostenido en la conversación digital sobre el Presidente. Uno registró que las menciones cayeron con fuerza, mientras que el otro identificó críticas vinculadas con la pobreza, las universidades y el riesgo país.

La conversación digital sobre Javier Milei mantiene un marcado tono negativo, pese a que cayó la cantidad de publicaciones que lo mencionan. Dos relevamientos difundidos esta semana coincidieron en el deterioro de la imagen del Presidente en las redes sociales, un espacio donde el oficialismo libertario construyó históricamente parte de su fortaleza.

Un estudio registró que las publicaciones negativas oscilaron entre el 75 y el 86 por ciento, según la semana analizada. El otro también encontró un saldo desfavorable, aunque algo menor, y detectó cinco temas asociados a las críticas, entre ellos la pobreza y la suba del riesgo país.

Menos menciones a Milei, pero con un tono negativo sostenido

La consultora cordobesa Reputación Digital analizó 326.638 publicaciones realizadas entre el 5 de septiembre y el 4 de noviembre, que sumaron 77,8 millones de visualizaciones. El informe, titulado "¿Se le acabó el aura a Milei?", mostró una fuerte reducción en el volumen de menciones al mandatario: pasó de 60.612 publicaciones en la semana del 21 al 27 de septiembre a 10.870 entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre.

A pesar de esa caída, la proporción de mensajes negativos se mantuvo cerca del 80 por ciento. "Cada vez se habla menos de él, pero los que siguen hablando lo hacen igual de mal", concluyó el relevamiento, elaborado con Sapiens, la plataforma de escucha social de la consultora.

La mayoría de las publicaciones provino de cuentas con comportamiento de bot

Según el estudio, 80 de cada 100 publicaciones fueron realizadas por cuentas con comportamiento de bot; ocho, por perfiles que el informe clasificó como trolls, y 12, por usuarios reales. Para identificar posibles bots, la plataforma evaluó la frecuencia y los horarios de publicación, además de las cuentas con las que interactuaban. En la categoría de trolls incluyó a la militancia organizada, tanto mileísta como opositora.

Las cuentas con comportamiento de bot publicaron con un tono más negativo que las de usuarios reales. Sin embargo, aunque generaron el 80 por ciento de las publicaciones, representaron apenas el 1,3 por ciento del alcance medido. La mayoría tenía 300 seguidores o menos, mientras que los usuarios reales concentraron el 89 por ciento del alcance.

Ad Hoc registró nueve meses seguidos de saldo negativo

El informe "La erosión del liderazgo", de la consultora Ad Hoc, detectó nueve meses consecutivos con más menciones negativas que positivas sobre Milei, la racha más extensa de su presidencia en redes. En octubre, la diferencia se amplió: las menciones negativas crecieron cinco puntos porcentuales y las positivas retrocedieron tres.

También dejaron de arrojar un saldo favorable los temas internacionales, que hasta entonces solían ofrecerle un respiro al mandatario. "Desde su declaración sobre ‘la gente que no llega a fin de mes’ en adelante, los últimos 10 días de octubre registraron más conversación y también más críticas hacia Javier Milei", señaló el informe.

Las declaraciones sobre Lula marcaron el pico de críticas

Las declaraciones de Milei sobre Lula y la campaña electoral en Brasil encabezaron los momentos de mayor negatividad de octubre, con un 63 por ciento. Detrás quedaron las repercusiones del triunfo de Lula, con 58,5 por ciento; el viaje del Presidente a España, con 58 por ciento; sus dichos en los que puso en duda que hubiera argentinos que no llegaran a fin de mes, con 54,6 por ciento; la marcha por el financiamiento universitario, con 54 por ciento, y la fuga de Flavio Bolsonaro, con 47,6 por ciento.

El tono crítico también predominó en portugués: el 60 por ciento de la conversación sobre Milei en ese idioma fue negativa y apenas el 20 por ciento, positiva. Entre los asuntos de alcance nacional que concentraron críticas en octubre, Ad Hoc identificó la pobreza, el financiamiento universitario, la Ley de Tierras, el riesgo país y el vínculo de Karina Milei con el caso Libra.

Kicillof y Massa también tuvieron más menciones negativas

El relevamiento también planteó un desafío para la oposición. Axel Kicillof registró un 39 por ciento de menciones positivas y un 50 por ciento de negativas, mientras que Sergio Massa obtuvo un 32 y un 59 por ciento, respectivamente. En ambos casos, la conversación estuvo centrada principalmente en la interna del peronismo y tuvo dificultades para trascender a los sectores más politizados.

Los cinco temas nacionales que concentraron las críticas a Milei no aparecieron asociados a Kicillof ni a Massa. Para ambos dirigentes, que figuran entre las posibles opciones para disputar la candidatura presidencial opositora, el desafío es ganar presencia en las discusiones que preocupan a la ciudadanía y que generan mayor desgaste para el Gobierno.