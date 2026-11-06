Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

La Embajada estadounidense en Asunción expresó su solidaridad con el pueblo paraguayo y llamó a respetar las instituciones democráticas. Washington no se refirió a las acusaciones contra Santiago Peña, en medio de la crisis política por el escándalo del Ueno Bank.

La crisis política que atraviesa Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña, vinculada al escándalo del Ueno Bank, tuvo repercusiones internacionales. Gobiernos de la región manifestaron preocupación por la situación institucional y llamaron a resolverla dentro de los marcos establecidos por la Constitución.

En ese contexto, la Embajada de Estados Unidos en Asunción difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la población paraguaya y pidió a las autoridades y a la ciudadanía preservar la paz y respetar la democracia.

El mensaje de Estados Unidos sobre la crisis paraguaya

En una publicación en su cuenta oficial de X, la representación diplomática señaló:

“Los Estados Unidos de América, amigo y aliado histórico de la República del Paraguay, expresa su solidaridad con el pueblo paraguayo durante la situación que atraviesa en este momento”.

El comunicado agregó:

“Alentamos, como amigo y aliado del Paraguay, a que las autoridades y el pueblo paraguayo mantengan la paz y respeten sus instituciones democráticas”.

Washington evitó pronunciarse sobre las acusaciones contra Peña y centró su mensaje en la necesidad de preservar la estabilidad, la paz social y el respeto por las instituciones democráticas.

Las reuniones de Peña en Washington y la reacción de Lula

Estados Unidos fue el último destino que visitó Peña antes de su caída en desgracia. A fines de octubre, el entonces presidente se reunió en Washington con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el director de la CIA, John Ratcliffe, funcionarios clave de la administración republicana.

El viaje se produjo inmediatamente después de la visita a Asunción del subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien había llegado para ratificar la alianza entre Paraguay y la Casa Blanca.

Por su parte, el presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó durante una transmisión en vivo que “sentía pena” por lo ocurrido a Peña. El vínculo entre ambos había comenzado de manera estrecha y luego se volvió más distante, en medio del acercamiento del exmandatario paraguayo a Javier Milei.

El impacto de la crisis en la imagen internacional de Paraguay

Antes de la crisis, Peña había felicitado a Lula y expresado su expectativa de avanzar en la renovación de la tarifa de Itaipú. La situación política paraguaya, sin embargo, impacta en la imagen internacional del país, en contraste con el objetivo que el exjefe de Estado había planteado de “despertar al gigante dormido”.