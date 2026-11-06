El expresidente argentino calificó a Peña como un dirigente “de primer nivel” el día en que anunció su renuncia. La salida se produjo en medio de la crisis financiera desatada por el colapso del Ueno Bank y del avance de un juicio político.

Mauricio Macri elogió a Santiago Peña el mismo día en que el mandatario paraguayo anunció su renuncia, en medio de la crisis financiera provocada por el colapso del Ueno Bank, que afectó a miles de clientes y elevó la incertidumbre en el país.

El titular del PRO participó de una jornada del Foro ABECEB en Puerto Madero. Durante su exposición, se refirió a la salida de Peña y lo definió como un dirigente “de primer nivel”.

“El poder se escapa así..., miren lo que le pasó a Peña hoy, que para mí es un dirigente de primer nivel. Todavía no pude estudiar lo que pasó en Paraguay. Pero en una tarde, en 48 horas, se acabó el presidente”, dijo Macri.

El vínculo de Mauricio Macri con Horacio Cartés

Uno de los principales lazos de Macri con Paraguay es su buena relación con Horacio Cartés, expresidente del país y titular del Partido Colorado. En 2020, durante las restricciones por la pandemia de Covid, Macri viajó en avión para visitarlo.

Cartés, referente del espacio que gobernó Paraguay durante gran parte del siglo XX, le retiró su apoyo a Peña, en un giro político que se produjo mientras avanzaba la crisis en el país.

Por qué renunció Santiago Peña en Paraguay

Peña anunció que dejaría la Presidencia tras el escándalo del Ueno Bank, entidad que atravesaba serias dificultades de solvencia. La interrupción de sus servicios impidió que los usuarios accedieran a sus cuentas y desató protestas en distintos puntos del país.

El banco tenía casi tres millones de clientes y administraba fondos de organismos públicos. En ese contexto, también creció la incertidumbre de los ahorristas y, al cierre de la jornada, avanzaba la posibilidad de que el mandatario enfrentara un juicio político.

El mensaje de Peña tras anunciar su renuncia

En un video publicado en X, Peña explicó los motivos de su decisión y afirmó: “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad del país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”.

El mandatario describió la situación como “uno de los momentos más difíciles” de su vida y pidió disculpas a la ciudadanía paraguaya. “Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí. Cada día asumí la responsabilidad de trabajar por el Paraguay”, señaló.

Peña también sostuvo que su prioridad era proteger a quienes confiaron sus ahorros en el sistema financiero. “Hoy mi prioridad es la tranquilidad de los paraguayos, que confiaron sus ahorros en el sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares. Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que se protejan los recursos que pertenecen a todos los paraguayos”, remarcó.

La renuncia se produjo después de la salida del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y mientras avanzaba en el Congreso paraguayo el proceso de juicio político contra Peña.