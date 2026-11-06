Con Javier Milei en España, la secretaria general de la Presidencia encabezó una jornada de formación legislativa en Diputados. El encuentro, con dirigentes de Neuquén y Salta, se realizó un día después de una foto de la bancada cercana a Patricia Bullrich.

Con el presidente Javier Milei en España, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una jornada de formación legislativa en la Cámara de Diputados. El encuentro reunió a dirigentes y funcionarios de La Libertad Avanza y proyectó una imagen de cohesión política, un día después de que la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se mostrara con legisladores de su espacio.

La senadora neuquina Nadia Márquez fue presentada como anfitriona de la actividad, que también tuvo al titular de Diputados, Martín Menem, y a la senadora salteña María Emilia Orozco entre sus principales referentes. La jornada, de carácter partidario, se realizó en una dependencia estatal y convocó a 100 profesionales de Neuquén y Salta.

Karina Milei pidió sumar apoyo para la reelección presidencial

Durante su intervención, Karina Milei llamó a ampliar la participación política y vinculó el trabajo territorial con la continuidad del Gobierno. “Cada reunión somos más los que nos vamos juntando, la gente se va sumando. La verdad es una satisfacción enorme para mí. Nosotros hacemos una parte, pero también necesitamos de la gente que nos acompañe, de los equipos que trabajen, de la gente que haga territorio, de la gente que lleve las ideas al vecino, al amigo. Como yo siempre digo, con que vayan y convenzan a dos, esos dos convencerán a otros dos. Así vamos haciendo un montón y vamos a lograr la reelección de Javier y la transformación de Argentina”, planteó.

Márquez, por su parte, sostuvo: “Estamos trabajando con compromiso y convicción para consolidar el crecimiento en cada rincón de nuestra provincia y de todo el país, fortalecer nuestros equipos y seguir impulsando el proyecto de transformación que lidera el presidente Javier Milei”.

La foto de Bullrich y las tensiones dentro de La Libertad Avanza

La postal encabezada por Karina Milei se conoció un día después de que el sector de Bullrich difundiera una imagen con diputados que responden a la exministra. Una de las personas que participó de ese encuentro lo describió como una reunión habitual y reconoció que hubo ausencias. “Fue una reunión más, nos juntamos todo el tiempo”, comentó. También señaló que “faltaron algunos” y agregó: “Estamos acá, somos un grupo, tenemos identidad. Ese es el mojón”.

La actividad reunió a los senadores Pablo Cervi, Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, y a los diputados Gastón Riesco, Silvana Giudici, Carlos Zapata y Julio Moreno Ovalle. También expusieron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vocero presidencial, Javier Gravier; el ministro de Salud, Mario Lugones; y el secretario nacional de Discapacidad, Diego Masaragian, entre otros.

La negociación con los gobernadores por la reforma electoral

La exhibición de Márquez y Orozco también se produce mientras la Casa Rosada negocia con los gobernadores apoyos para la reforma electoral y otras iniciativas. Durante el viaje a París por el Argentina Week, el Gobierno habría ofrecido retirar candidatos de La Libertad Avanza en algunas provincias para facilitar las reelecciones de mandatarios locales, a cambio de respaldo a un proyecto que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Salta había sido considerada un objetivo electoral central para La Libertad Avanza luego de que el espacio ganara la capital en las elecciones legislativas de 2025. Sin embargo, ese escenario se habría modificado ante la buena relación entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz. En una visita a la provincia en agosto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, defendió al mandatario ante dirigentes libertarios que se habían negado a saludarlo: “Trátenmelo bien al gobernador. Si maltratan, se la van a tener que ver conmigo”.

El lugar de Nadia Márquez en el armado oficialista

Márquez es una dirigente alineada con Karina Milei. Ese vínculo impulsó su llegada a la presidencia de la comisión de Acuerdos del Senado, en reemplazo del fallecido Juan Carlos Pagotto. Desde el bloque oficialista habían desmentido versiones que la ubicaban como posible reemplazante de Bullrich al frente de la bancada.

La senadora recibió además a los hermanos Milei el sábado en Neuquén, durante la apertura de un templo evangélico que dirige su padre. La visita ocurrió días antes de la llegada a la Argentina del papa León XIV. Referente de La Libertad Avanza en su provincia, Márquez aparece entre los nombres con proyección para la gobernación, aunque el oficialismo también cuenta allí con un aliado: Alberto Weretilneck.

Orozco, por su parte, responde al exlegislador del Parlasur Alfredo Olmedo. Durante los dos años en que presidió la comisión de Libertad de Expresión de Diputados, no habilitó su apertura, pese a los frecuentes insultos del Presidente a la prensa.