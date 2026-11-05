Gonzalo Ottaviano alertó que cada vez más personas recurren a las plataformas para completar sus ingresos. Un informe de CIPPEC señala que el 65% de los conductores de DiDi encuestados tiene otra ocupación y cerca del 30% depende exclusivamente de esa actividad.

El crecimiento de las personas que buscan ingresos en aplicaciones de reparto y viajes genera preocupación entre los trabajadores del sector. Gonzalo Ottaviano, secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, advirtió que el sistema "está a punto de colapsar" por la cantidad de personas que se suman para llegar a fin de mes.

Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el 65% de los conductores de DiDi encuestados combina esta actividad con otras ocupaciones. Además, para más de la mitad de los consultados, manejar en estas plataformas representa al menos el 50% de sus ingresos totales, mientras que alrededor del 30% depende exclusivamente de ese trabajo.

Más personas recurren a las aplicaciones para sumar ingresos

Ottaviano vinculó el aumento de trabajadores en las plataformas con las dificultades económicas y la pérdida de empleos tras el cierre de industrias y comercios. "Hay un montón de gente que lo usa de actividad principal; a eso, un montón de gente que no llega a fin de mes y tiene un trabajo fijo y lo hace de a ratos para sumar porque no llega", explicó.

El dirigente sostuvo que las aplicaciones también funcionan como complemento de salarios que no alcanzan para cubrir los gastos. "Las personas lo usan para compensar el bajo sueldo, el bajo salario de su empleo estable", señaló. Y advirtió: "Llega un momento que no se absorbe más la falta de empleo".

Menos pedidos y salarios que pierden poder de compra

Como ejemplo de la situación, Ottaviano mencionó a trabajadores que llegan desde la provincia y realizan varios pedidos en pocas horas por ingresos bajos. "Hay un montón de compañeros que vienen de laburar de provincia y en 4 horas hacen 5 pedidos y ganan $10 mil", afirmó.

También describió una caída en el volumen de trabajo para quienes conducen en DiDi Moto. "El otro día hablando con unos compañeros que hacen Didi Moto, dicen que el laburo les cayó un montón y lo tienen como actividad principal", contó.

El dirigente agregó que la menor cantidad de tareas coincide con el aumento del costo de vida. "Lo veo muy difícil, cada vez está peor, hay menos trabajo, la plata alcanza menos y las cosas siguen subiendo", expresó.

Una alternativa frente al desempleo

El informe de CIPPEC también indicó que las plataformas representan una opción laboral ante la falta de empleo para una parte de quienes las usan: el 40% de los motociclistas y el 34% de los conductores de autos encuestados encontraron en esa actividad una alternativa al desempleo.