Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 9:30 a. m. · 2 min de lectura

El Gobierno oficializó la salida del coordinador de la Unidad Médica Presidencial, vigente desde el 1 de octubre. El puesto permanece vacante y todavía no se anunció quién lo reemplazará.

El Gobierno oficializó la renuncia de Diego Hoffmann, quien se desempeñaba como coordinador de la Unidad Médica Presidencial desde marzo de 2024. La salida rige desde el 1 de octubre y, por el momento, no se informó quién ocupará el cargo.

La desvinculación quedó formalizada mediante la resolución 505/2026, firmada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El documento fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial y establece la fecha de efecto de la dimisión presentada por Hoffmann.

Los detalles administrativos de la renuncia de Hoffmann

La normativa indica que las dependencias técnicas de la Secretaría General comprobaron que el funcionario saliente no tenía obligaciones patrimoniales pendientes ni rendiciones de cuentas sin resolver. También dispone que la Dirección General de Administración avance con el pago de la liquidación final correspondiente.

Hoffmann es cardiólogo y se formó en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Antes de asumir la coordinación de la unidad, trabajó durante dos años como médico asistente en esa misma dependencia. Su recorrido en el sector público incluyó tareas durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

La trayectoria del médico y los cambios en el equipo presidencial

En el ámbito privado, Hoffmann acumuló más de 13 años de experiencia en la Unidad Coronaria del Sanatorio Mater Dei. También se especializó en Deportología en la UBA y actualmente realiza actividades vinculadas con la docencia.

Su renuncia se suma a otros cambios en la estructura de profesionales que asisten al presidente Javier Milei. Entre quienes dejaron sus funciones en los últimos años está Benito Alén González, uno de los médicos que intervino en las maniobras de reanimación de Néstor Kirchner tras el infarto que sufrió en El Calafate.

Quién está al frente de la Unidad Médica Presidencial

Otro antecedente es el de Manuel Emilio Estigarribia, quien encabezó la dependencia hasta agosto de 2025. Su salida fue seguida por la llegada de Cristian Luis Martelletti, actual responsable del área.

Martelletti es médico cirujano, especialista en cirugía general y cuenta con una subespecialización en cabeza y cuello. Su designación se produjo en el marco de una reorganización del equipo encargado de brindar asistencia sanitaria al Presidente y a los integrantes del Poder Ejecutivo.