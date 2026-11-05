La visita del Papa encuentra a Javier Milei en un momento de tensión política, tras las derrotas de aliados internacionales. En el Gobierno esperan que el Pontífice centre su mensaje en cuestiones pastorales, mientras crece la incertidumbre por posibles críticas a la gestión y la situación social.

Javier Milei recibirá al papa León XIV en medio de un escenario político adverso para el Gobierno. Donald Trump y Flávio Bolsonaro, aliados del Presidente, perdieron elecciones y el mandatario paraguayo, Santiago Peña, enfrenta un panorama que el oficialismo considera complicado.

En la Casa Rosada hay preocupación por la posibilidad de que el Pontífice pronuncie un mensaje político que incomode a la administración libertaria. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró que, según sus conversaciones con representantes de la Iglesia argentina y del Vaticano, no habría intención de emitir un pronunciamiento de ese tipo.

La postura del Gobierno ante el mensaje del Papa

“La verdad es que, tanto hablando con la Iglesia argentina como con la gente del Vaticano, ellos no tienen ninguna intención de dar ningún mensaje político”, afirmó Pettovello. Sin embargo, ni la Iglesia ni el Vaticano confirmaron públicamente esa versión.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, también señaló que no tenía información sobre el contenido que podría tener el mensaje papal. “Hay especulaciones periodísticas sobre las palabras del Papa en la Argentina. Nosotros no podemos adelantarnos a las afirmaciones que hará, si será crítico de la gestión del Gobierno, si puntualizará sobre la situación social. Estaremos atentos a lo que el Papa tenga para decir. Realmente, estamos muy contentos de recibirlo”, expresó.

Pettovello busca limitar las expectativas sobre la visita

La ministra sostuvo que la Iglesia abordará asuntos vinculados con su labor pastoral, la protección de las personas vulnerables y la pobreza. Esa es la orientación que espera el Gobierno, que busca evitar que las palabras de León XIV deriven en una controversia política y obliguen a Milei o a sus ministros a responder.

Las declaraciones de Pettovello también generaron diferencias dentro del Gabinete. La funcionaria aclaró que sus afirmaciones se referían únicamente al Ministerio de Capital Humano y que no hablaba en nombre de otras carteras.

La relación de Capital Humano con el Vaticano

“La verdad que no están en desacuerdo (en el Vaticano) con la labor que, por ejemplo, vino haciendo el ministerio (Capital Humano). Siempre hay alguna cuestión para mejorar. Pero yo no hablo de las otras carteras, yo hablo de la mía. Me parece algo muy irrespetuoso ponerme a hablar de un tema que yo no manejo”, dijo Pettovello.

Además, afirmó: “En cuanto a lo que se maneja en el Ministerio de Capital Humano, no hay quejas. Pero por supuesto que ellos saben que nosotros seguimos trabajando y que la tarea no está hecha. Pero tenemos un diálogo interesante. Yo los escucho, ellos me escuchan y la relación es buena y fluida”. La ministra aparece entre las posibles candidatas a acompañar a Milei en una fórmula presidencial en 2027.

Ludopatía y apuestas online, entre los temas de la Iglesia

En la antesala de la visita, la Comisión Episcopal de Pastoral Social impulsó una petición para que el Senado trate el proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online. La iniciativa corre riesgo de perder estado parlamentario: el plazo vence el 30 de noviembre.

El sacerdote y diputado nacional Juan Carlos Molina cuestionó la idea de que el Papa evite los asuntos políticos. “Esto es una extensión del mensaje de Francisco. El Papa va a bajar línea y va a pegar fuerte. Por supuesto que los Papas hacen política y hablan contra el Gobierno. Por eso tienen tanto miedo, por eso está tan mal encapsulado”, afirmó.