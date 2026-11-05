Un relevamiento de La Marquilla registra una diferencia de 18,2 puntos entre el peronismo y La Libertad Avanza en la intención de voto para gobernador. También señala que Axel Kicillof es el dirigente en actividad con mayor reconocimiento de capacidad para asumir la Presidencia y que la desaprobación de la gestión de Javier Milei llega al 65,1%.

El peronismo lidera la intención de voto para la gobernación bonaerense y aventaja a La Libertad Avanza por 18,2 puntos porcentuales, según una encuesta de la consultora La Marquilla. El estudio también ubicó a Axel Kicillof entre los dirigentes con mayor reconocimiento de capacidad para asumir la Presidencia y registró un elevado nivel de desaprobación de la gestión de Javier Milei.

Intención de voto en la provincia de Buenos Aires

Ante la consulta sobre qué espacio elegirían en una elección para gobernador, el 45,5% de los encuestados optó por el peronismo y el 27,3% por La Libertad Avanza. Más atrás quedaron el Frente de Izquierda, con el 6,1%; el PRO, con el 4,6%; y la Unión Cívica Radical, con el 2,5%. El 13,9% no sabe o no contesta.

La diferencia también se observa al agrupar las fuerzas políticas: el peronismo y la izquierda reúnen el 51,7%, mientras que La Libertad Avanza, el PRO y la UCR suman el 34,4%.

El peronismo supera el 52% entre quienes ya eligieron

Al excluir a quienes todavía no definieron su voto, el peronismo alcanza el 52,9% de las preferencias y La Libertad Avanza, el 31,7%. La distancia entre ambos espacios supera así los 21 puntos. El PRO y la UCR reúnen el 7,1% en conjunto, mientras que la izquierda registra el 6,1%.

Axel Kicillof, entre los dirigentes con proyección presidencial

El relevamiento preguntó quién tiene mayor capacidad y preparación para asumir la Presidencia. Kicillof obtuvo el 21,2% de las menciones y fue el dirigente en actividad con mayor reconocimiento de capacidad. En conjunto, los dirigentes de su espacio concentraron el 54,5% de las respuestas, frente al 15,8% que reunieron las figuras no peronistas incluidas en la consulta.

La desaprobación de la gestión de Javier Milei llega al 65,1%

La evaluación de la administración nacional mostró un saldo negativo entre los bonaerenses: el 65,1% la considera negativa, mientras que el 24,8% la evalúa positivamente. El 10,1% no sabe o no contesta.

El rechazo se distribuye entre un 56% que califica la gestión como "muy mala" y un 9,1% que la considera "mala". Entre las opiniones favorables, el 13,6% responde "buena" y el 11,2%, "muy buena". El saldo entre evaluación positiva y negativa es de -40,3 puntos porcentuales.

Ficha técnica de la encuesta en territorio bonaerense

El estudio se realizó entre el 14 y el 17 de octubre sobre 1.200 ciudadanos argentinos mayores de 16 años en condiciones de votar en la provincia de Buenos Aires. Se utilizó la metodología IVR, mediante respuestas de voz interactiva. El margen de error de referencia informado es de más menos 2,8%, con un nivel de confianza del 95%.