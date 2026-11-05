El Ministerio de Justicia dispuso la supresión de 67 registros seccionales y ordenó concretar el cierre de otras cinco dependencias. Las oficinas que sigan abiertas deberán absorber los trámites y dominios de las sedes dadas de baja.

El Gobierno nacional dispuso la supresión de 67 Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y ordenó avanzar con el cierre operativo de otras cinco dependencias en distintos puntos del país. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 538/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y publicada en el Boletín Oficial.

La norma amplía la reducción estructural y funcional del sistema registral. Desde su entrada en vigencia, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios tendrá un plazo improrrogable de 60 días hábiles para completar el cierre material de las oficinas.

Qué provincias alcanza el cierre de los registros del automotor

La Dirección Nacional deberá reasignar los dominios y trámites de las sedes eliminadas a los registros que continúen en funcionamiento. Según los fundamentos de la resolución, la decisión comprende seccionales intervenidas por vacancia en el cargo de encargado titular y da continuidad a medidas anteriores de unificación.

El Anexo I incluye dependencias de 16 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires concentra 19 bajas, con sedes en Quilmes, Merlo, General Rodríguez, San Pedro, Azul, Balcarce y Tandil, entre otros distritos. En la Ciudad de Buenos Aires se eliminan siete oficinas; en Santa Fe, 12; en Córdoba, 10; y en Entre Ríos, cinco.

El recorte también alcanza a registros de Chaco, Corrientes, La Rioja, Jujuy, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Además, el Anexo II dispone el cierre definitivo de otras cinco dependencias que ya habían sido suprimidas, ubicadas en La Matanza, Mercedes, Morón, Concepción del Uruguay y Rosario.

Reorganización y concentración de trámites en las sedes abiertas

La resolución enmarca las medidas en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio mediante la Resolución 306/2026 con el objetivo declarado de optimizar recursos. El Ministerio indicó que las oficinas vacantes se integrarán en unidades de mayor alcance territorial.

Los encargados titulares que absorban las competencias mantendrán sus cargos, que se extenderán a las nuevas estructuras surgidas de la unificación. A su vez, los registros que permanezcan abiertos deberán gestionar trámites de automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial, además de prendas sobre bienes muebles no registrables, sin importar la materia para la que fueron creados originalmente.

Plazo de 60 días para el traspaso y las adecuaciones

La nueva etapa continúa los cierres y las fusiones dispuestos por el Ministerio de Justicia mediante resoluciones emitidas entre 2024 y 2026. Las áreas técnicas deberán completar las adecuaciones informáticas y el traspaso de documentación dentro del plazo de dos meses establecido por la resolución.