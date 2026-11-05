La senadora volvió a reclamar medidas para las pymes y los sectores que generan empleo, en una nueva diferencia con el Gobierno. También respondió a Cristina Kirchner y cuestionó las exigencias de “pureza” dentro del espacio libertario.

Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con Javier Milei al destacar el papel de la industria y la construcción en la generación de puestos de trabajo. En paralelo, se sumó a la confrontación con Cristina Kirchner, quien había celebrado la derrota de Donald Trump en las recientes elecciones de Estados Unidos con una publicación en X: “Beautiful morning”. La senadora primero respondió con un error de ortografía y luego corrigió el mensaje: “Freedom is beautiful”.

Bullrich reclama medidas para las pymes y el empleo

Las diferencias de Bullrich con Milei en materia de actividad económica ya se habían expresado semanas atrás, durante una reunión de Gabinete. En esa instancia, la senadora planteó que hay sectores postergados y recibió como respuesta elogios al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al extractivismo.

Bullrich cuestionó que esos proyectos no generan empleo masivo, mientras que las actividades que sí crean puestos de trabajo atraviesan dificultades. Ahora trasladó ese reclamo al debate público y señaló que hacen falta más medidas, como las adoptadas recientemente para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de alcanzar una mejora económica real.

La estrategia del entorno de Bullrich dentro de La Libertad Avanza

Desde el entorno de la senadora sostienen que no hay una ruptura con La Libertad Avanza, pese al creciente malestar con la Casa Rosada. “Nosotros no vamos a romper nada”, afirmaron, aunque también advirtieron: “si nos echan”. En ese espacio aseguran que buscan poner límites y controlar las decisiones del oficialismo: “No vamos a permitir que hagan lo que se les ocurra”.

La estrategia, por ahora, consiste en permanecer dentro de un armado con el que no se sienten cómodos, expresar diferencias y evitar una salida anticipada. Bullrich no quiere ser responsabilizada por una crisis derivada de un portazo, pero tampoco está dispuesta a guardar silencio ante las decisiones del Gobierno.

“Si quieren pureza que hagan como Cristina Kirchner y saquen el 54%” de los votos, sostuvo una voz autorizada del espacio. También planteó: “Que los busquen ellos a los votos” si no están dispuestos a aceptar diferencias y críticas.

El futuro político de Bullrich y los rumores sobre el PRO

De cara a 2027, en el entorno de la senadora aseguran que todavía no evalúan un nuevo destino político ni tienen sobre la mesa una alternativa en caso de quedar afuera del armado libertario.

En los últimos meses circularon versiones sobre posibles reuniones con Mauricio Macri, una de ellas en las últimas semanas. Bullrich negó haberse encontrado con su exsocio político, mientras que desde el entorno del líder del PRO señalaron que “suena raro” que ese encuentro haya ocurrido.