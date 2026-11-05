El proyecto obtuvo respaldo de La Libertad Avanza, el Justicialismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales. El oficialismo buscará la sanción definitiva en la sesión del 19 de noviembre.

El Senado dictaminó el proyecto de nueva Ley de Discapacidad, aprobado previamente en Diputados tras una negociación que incluyó al peronismo. La iniciativa recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y espacios provinciales.

El texto conserva los principales beneficios de la ley de emergencia que el Gobierno decidió no prorrogar. Entre sus puntos centrales, fija la prestación por discapacidad en el 70 por ciento de la jubilación mínima y establece una actualización automática según la inflación.

Qué beneficios contempla la nueva Ley de Discapacidad

La prestación podrá cobrarse junto con un empleo en relación de dependencia o una inscripción al monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos. En ese caso, el beneficio quedará suspendido, pero no será dado de baja.

El proyecto también mantiene el nomenclador universal, el arancel unificado, la cobertura de salud, el régimen de empleo protegido y los beneficios para empleadores que contraten trabajadores por tiempo indeterminado.

El Senado buscará sancionar la ley el 19 de noviembre

Tras el amplio respaldo en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, el oficialismo buscará la aprobación definitiva en la sesión prevista para el 19 de noviembre. Las comisiones son presididas por el libertario Agustín Monteverde y la peronista Alicia Kirchner, respectivamente. El dictamen se aprobó sin modificaciones ni disidencias.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, destacó el rol del Congreso en la negociación y afirmó: “el objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente”. También sostuvo: “Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades”.

Negociaciones políticas y reclamos por las prestaciones

La aprobación del proyecto es considerada clave para responder al reclamo de los bloques aliados, que exigen una norma que garantice la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad cuando venza la ley de emergencia. Esa ley fue sancionada el año pasado por la oposición, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por el Congreso.

La negociación se desarrolló en medio de diferencias dentro del oficialismo. Bullrich había cuestionado la reticencia del Gobierno a respaldar el acuerdo, mientras que el presupuesto 2027 enviado por Economía proponía cambios sobre derechos garantizados por ley para ese colectivo. Después de la controversia, la mesa política avaló las modificaciones que habían permitido reunir los dos tercios de los votos en Diputados. Karina Milei dio su aprobación al acuerdo coordinado en las oficinas de Martín Menem.

La visita del papa León XIV puso el tema en agenda

El debate también es seguido de cerca por la Iglesia, que mantuvo reuniones con representantes de distintas bancadas. La semana próxima, el papa León XIV visitará a personas con discapacidad en el Cottolengo Don Orione, en una actividad de alto impacto público.

Además, hubo reuniones y negociaciones con el Ministerio de Salud para coordinar a distintos sectores del Gobierno en torno al proyecto. Las conversaciones se produjeron en un contexto de desconfianza, tras las marchas y contramarchas de la administración libertaria respecto de la garantía de prestaciones mínimas para las personas con discapacidad.