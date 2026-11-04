El revés electoral del expresidente estadounidense generó preocupación en el Gobierno, que teme el impacto sobre el voto joven y los apoyos financieros de cara a 2027. Santiago Caputo, uno de los principales nexos con el trumpismo, siguió de cerca el resultado.

La derrota electoral de Donald Trump sacudió a la Casa Rosada en una jornada en la que el Gobierno de Javier Milei también intentaba contener las repercusiones de un proyecto de ley fallido enviado al Congreso. "Un quilombo por vez tenemos que tener", se escuchó en despachos oficiales mientras avanzaba el escrutinio de las elecciones de medio término en Estados Unidos.

En el oficialismo, el resultado fue recibido con sorpresa y preocupación. Santiago Caputo, uno de los principales puentes de la administración libertaria con el trumpismo, se retiró de la Casa Rosada cerca de las 23, cuando el panorama electoral ya estaba definido. Una semana antes, en el Gobierno esperaban que Trump perdiera solo la Cámara de Representantes y descartaban que los demócratas pudieran quedarse con 54 de los 100 escaños del Senado.

La derrota de Trump y la preocupación por el voto joven

El escenario empeoró con el correr de las horas y la Casa Rosada esperaba una señal de los republicanos que no llegó. En Estados Unidos reconocieron el revés y realizaron una autocrítica pública. Luego, referentes argentinos afines al oficialismo publicaron mensajes en redes sociales y atribuyeron el resultado a la economía y al manejo de las guerras por parte de Trump.

La derrota también abrió una inquietud dentro del espacio libertario: por primera vez, algunos dirigentes admitieron internamente que Milei podría perder las elecciones del año próximo. Una fuente de alto rango del Gobierno señaló que la preocupación principal es el desempeño entre los jóvenes varones.

"Lo que más nos preocupa es cómo perdió Donald el voto joven de los varones. Y sabemos que acá también ya lo perdimos. Y va a ser muy difícil recuperarlo. Tenemos que trabajar para que no nos pase".

El vínculo con Estados Unidos y el horizonte electoral de 2027

Ante el cambio de escenario, el Gobierno busca transmitir que la relación bilateral no depende de quién ocupe la Casa Blanca. "La relación con Estados Unidos va más allá de quien gobierne. Queremos afianzar para siempre el vínculo con ellos, sean republicanos o demócratas", sostienen ahora en el oficialismo.

En la Casa Rosada consideran posible que los republicanos dejen el poder en 2028, mientras que Milei enfrentará las elecciones argentinas en 2027. La incertidumbre política se suma a las dudas sobre el respaldo financiero que Estados Unidos brindó al Gobierno argentino durante 2025.

Las dudas por el apoyo financiero a la Argentina

El revés de Trump podría complicar la continuidad de ese respaldo. El expresidente quedó bajo presión por el salvataje al Gobierno argentino y todavía no está claro si Scott Bessent seguirá en su cargo. En ese contexto, el oficialismo teme quedarse sin una de sus principales vías de apoyo financiero de cara a 2027.

La combinación de incertidumbre electoral en Estados Unidos, preocupación por el voto joven y dudas sobre el financiamiento configura un panorama complejo para Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, en la antesala de las próximas elecciones presidenciales.