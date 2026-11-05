El Consejo del PJ bonaerense convocó al Congreso para el 21 de noviembre y ratificó el acuerdo entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. La reelección indefinida de los intendentes volvió a generar diferencias entre los sectores del peronismo.

El Consejo del Partido Justicialista bonaerense, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, convocó al Congreso partidario para el 21 de noviembre a las 10. En ese encuentro, Máximo Kirchner será designado presidente de ese cuerpo, de acuerdo con lo acordado entre ambos dirigentes.

La reunión se desarrolló en La Plata con relativa tranquilidad, pese a las diferencias internas. En un comunicado, los consejeros manifestaron su "profunda preocupación" por la persecución contra el campo nacional y popular y reclamaron la "inocencia, libertad y pleno ejercicio de sus derechos" de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El acuerdo entre Kicillof y Máximo Kirchner

La convocatoria se terminó de definir en una reunión que Kicillof y Máximo Kirchner mantuvieron el martes en la Gobernación. A principios de año, cuando se acordó que el gobernador reemplazaría al diputado en la presidencia del PJ, también se estableció que Kirchner conduciría el Congreso partidario. Con el paso del tiempo y las discusiones internas, algunos sectores habían puesto en duda que ese entendimiento siguiera vigente.

Kicillof le confirmó a Kirchner que se mantenía lo pactado y ambos consensuaron la fecha del Congreso. La convocatoria debía realizarse antes de fin de año por razones legales.

El PJ reclamó por Cristina Kirchner y cuestionó el modelo nacional

El documento también cuestionó el modelo económico del presidente Javier Milei por su impacto en los hogares y respaldó el reclamo del gobierno bonaerense por los 31 billones de pesos que, según la Provincia, le adeuda la Nación. Además, el Consejo acordó crear una mesa de diálogo social y productivo con representantes de la industria, el campo y los sindicatos.

"Hay una claridad de todos los sectores, más allá de las diferencias, que hay que dar una respuesta a nuestro pueblo, a la Provincia y a la Nación para generar una alternativa", sostuvo Kicillof al finalizar el encuentro.

El intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, planteó el reclamo del cristinismo para que el PJ fijara una posición sobre la detención de la ex presidenta. Desde el entorno de Kicillof respondieron que esa postura ya estaba expresada. El comunicado señaló: "La presidenta del Partido Justicialista en el orden nacional, Cristina Fernández de Kirchner, permanece injustamente detenida desde hace más de 500 días. Reclamar por su inocencia, su libertad y el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos es una tarea que asume el peronismo de la provincia en su conjunto".

La situación de Cristina Kirchner y su posible influencia en la definición de candidaturas habían generado tensiones en los últimos días, luego de que circulara una supuesta frase de Kicillof contra el "dedo". Desde el equipo del gobernador negaron que la hubiera pronunciado.

Reelección indefinida de intendentes: persisten las diferencias

Aunque el tema no se trató en el Consejo, la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses volvió a atravesar las discusiones del peronismo. Durante la semana, el intendente de Ensenada, Mario Secco, había cuestionado al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, por rechazar esa posibilidad. "hermoso mamarracho" y "¿Sos Dios?", fueron las expresiones que Secco le dirigió.

Este miércoles, el Frente Renovador difundió un comunicado titulado "La alternancia fortalece la democracia: no a las reelecciones indefinidas en PBA". La fuerza definió su rechazo como "una postura histórica" y recordó su respaldo a la ley que limitó las reelecciones, impulsada durante la gestión de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. El texto fue firmado por el titular del PJ bonaerense, Rubén Eslaiman, quien, según señalaban intendentes, transita su cuarto mandato consecutivo como diputado provincial.

A la salida de la sede partidaria, Kicillof volvió a pedir que la Legislatura trate el proyecto. "A nivel local hay muchísimos países del mundo donde conservan la reelección porque el intendente es cercano, su gestión se constata fácil y representa de manera directa. En la provincia tenemos 135 dirigentes formados", afirmó.

En 82 de los 135 municipios, los intendentes no podrán competir por un nuevo mandato en 2027. De ese grupo, 53 pertenecen al peronismo y están mayoritariamente alineados con Kicillof. Sin embargo, el rechazo formal del massismo y la reticencia de La Cámpora dificultan que el Movimiento Derecho al Futuro reúna los votos. El debate sigue pendiente y podría poner a prueba la relativa calma que mostró el Consejo.