El proceso de disolución y liquidación de IOSFA prevé el cierre de las delegaciones de Rosario y Mendoza el 30 de noviembre. Más de 100 trabajadores de ambas provincias podrían perder sus puestos, mientras también cerrará el centro médico Santa Rita.

El proceso de disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) tendrá consecuencias en Santa Fe y Mendoza. Las delegaciones de Rosario y de la capital mendocina cerrarán sus puertas el 30 de noviembre, en una medida que afectará a más de 100 trabajadores.

La decisión fue formalizada por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto 1286/2026 y alcanza a más de mil empleados de la obra social en todo el país. Entre ellos hay trabajadores con décadas de antigüedad que, según expresaron en un comunicado, “hoy quedan sin trabajo y sin reconocimiento por toda una vida de servicio a la institución”.

Cierre de la delegación de IOSFA en Rosario

En Rosario, el cierre involucra a distintas áreas de la institución: la farmacia IOSFA, el centro de auditoría y la delegación de atención a los afiliados. El delegado de ATE en el organismo, Alejandro Sortino, indicó que la medida afectará a unos 60 trabajadores.

Alrededor de 10 de ellos pertenecen a la planta permanente, mientras que los demás tienen distintas modalidades de contratación. Sortino señaló que varios recibieron notificaciones sobre la no renovación de sus contratos y que las desvinculaciones están previstas para el 30 de noviembre. También cuestionó la situación de quienes acumulan entre 15 y 20 años de antigüedad a través de contratos sucesivos.

El dirigente sindical afirmó que también está entre los afectados, después de 37 años de servicio en IOSFA. En la ciudad de Santa Fe, otros 25 trabajadores atraviesan una situación similar, mientras que en Reconquista también cerró la dependencia local.

Mendoza: cierre del centro médico Santa Rita

En la ciudad de Mendoza, más de una veintena de trabajadores recibieron notificaciones de despido y deberán dejar sus puestos desde el 30 de noviembre. La medida incluye al centro médico Santa Rita, ubicado en el centro de la capital provincial, y a empleados de otras dependencias.

“Durante años, estos trabajadores fueron contratados mediante contratos sucesivos y renovaciones consecutivas que no les reconocían estabilidad laboral, pese a que en la práctica sostenían tareas permanentes y esenciales para el funcionamiento de la obra social”, expresaron trabajadores mendocinos en un comunicado.

“No se trata solamente de una reorganización administrativa”, sino que “son miles de familias que pierden su sustento y ahora enfrentan la incertidumbre y la desprotección”.

Los servicios que brindaba el centro médico de IOSFA

En Santa Rita trabajan poco más de 20 agentes civiles, entre profesionales y personal administrativo: unos 15 en el área médica y seis en administración. A ellos se suman los empleados de la delegación mendocina y de la farmacia propia, que ya cerró. Por el momento, no se precisó cuántas personas serán afectadas en total en la provincia.

El centro ofrecía servicios de odontología, kinesiología, enfermería, psicología, nutrición, clínica médica, diabetología y pediatría, entre otras especialidades. Allí se atendían afiliados del Gran Mendoza y de departamentos alejados, como San Rafael y Malargüe, además de Uspallata.